Un bărbat beat şi cu permisul reţinut a provocat o tamponare şi a ajuns după gratii

Duminică, 14 Mai 2017 (11:30:10)

Secției 2 Poliție Rurală Ipotești a fost sesizată sâmbătă, la ora 13.33, de un bărbat de 71 de ani, din municipiul Suceava, despre faptul că pe DN 2, în localitatea Cumpărătura, s-a produs o tamponare, iar celălalt conducător auto este sub influența băuturilor alcoolice.Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că, la ora 13.30, în timp ce conducea un autoturism pe DN 2 dinspre municipiul Suceava spre Cumpărătură, bărbatul de 71 de ani a fost acroșat de autoturismul condus de un bărbat de 56 de ani, din aceeași localitate, care a încercat să-l depăşească, iar pentru a evita impactul cu un autoturism ce venea din sens opus, a virat spre dreapta. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru bărbatul de 71 de ani și de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru bărbatul de 56 de ani, căruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că, bărbatul de 56 de ani are permisul de conducere reținut.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de ,,conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe” şi „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, bărbatul de 56 de ani fiind reținut pentru 24 de ore și încarcerat în arestul IPJ Suceava.Tot sâmbătă, la ora 22.00, Poliţia municipiului Suceava a fost sesizată despre faptul că pe strada Jean Bart din localitate a avut loc o tamponare, iar conducătorul auto se află sub influenţa băuturilor alcoolice.Polițiștii au stabilit faptul că, la ora 21.44, în timp ce conducea un autoturism pe strada Jean Bart, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, un bărbat de 35 de ani a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat în coliziune cu un autoturism parcat pe partea dreaptă a carosabilului. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, precizează IPJ Suceava într-un comunicat.

