Vineri, 12 Mai 2017 (18:09:19)

Trei dintre cele mai importante lucrări de investiții care se execută anul acesta în municipiul Suceava – noile blocuri ANL de lângă Metro, zona de agrement de la baza dealului Tătărași, utilitățile și căile de acces din cartierul Europa - au fost verificate vineri în teren de primarul Ion Lungu.

„Mai întâi am verificat lucrările la Zona de Agrement Tătărași, unde se lucrează la alei, canalizare, instalații de iluminat, precum și la clădirile prevăzute în proiect.

De asemenea, am vizionat lucrările la Cartierul Europa, axate pe amenajarea de drumuri, parcări și alimentare cu energie electrică. Ultimul obiectiv verificat a fost șantierul ANL, unde se lucrează la cele 80 de apartamente pe care vrem să le dăm în folosință anul acesta. La toate obiectivele am cerut mai multă mobilizare referitor la forța de muncă folosită și am cerut creșterea numărului de muncitori”, a declarat primarul municipiului reședință de județ.