Medalii de aur la „Innova” Barcelona 2017, pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Marţi, 9 Mai 2017 (13:58:28)

Inventatorii de la Universitatea „Ștefan cel Mare” (USV), cadre didactice de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, au obținut trei medalii de aur și un premiu special în cadrul competiției Eureka – The Word Exibition on Inventions, Research and New Technologies din cadru Innova Bacelona. USV a participat la salon cu trei invenții, acestea fiind selectate anterior, în baza unui amplu proces organizat de Ministerul Inovării și Cercetării. Salonul Innova Barcelona – 2017 a avut loc în perioada 4-6 mai, iar echipe din 10 țări, printre care Spania, Franța, Polonia, Rusia, Tailanda, Iran, Moldova și România, au expus 200 de proiecte inovative în domeniile energy & sustainablity, industry & industrial processes, lifestyle, leisure & culture, medicine & health, service & tourism. Pe lângă universitatea suceveană, țara noastră a mai fost reprezentată de Universitatea Politehnica București, Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Pitești și de cele mai importante institute de cercetare.Cât privește proiectele care ai fost premiate, acestea sunt „Motor rotativ cu ardere internă” - medalie de aur (inventatori: Ioan Mihai și Elena-Daniela Olariu); „Actuator electrochimic hibrid” - medalie de aur ( inventatori: Dorel Cernomazu, Ilie Nițan, Mariana Rodica Milici, Dan Laurentiu Milici, Ilie Romaniuc, Constantin Ungureanu, Ovidiu Tanța); „Actuator electrochimic hibrid” - medalie de aur (inventatori: Dorel Cernomazu, Leon Mandici, Adrian Graur, Nicolae Sorea, Ilie Nițan, Laurentiu Dan Milici, Mariana Rodica Milici, Mihai Rață, Cristina Prodan, Ilie Romaniuc, Corneliu Buzduga). Trofeul și medalia EFI – Europe France Inventeurs a fost adjudecată de invenția „Actuator Solar”.Delegația care a asigurat prezentarea invențiilor USV la Salon a fost formată din două cadre didactice ale Departamentului de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor: șef lucrări .dr. ing. Elena-Daniela Olaru și șef lucrări dr. ing. Constantin Ungureanu.

