Asociaţia De Ajutor Mutual ADAM din localitatea Moldoviţa - zece ani de activitate

Marţi, 9 Mai 2017 (15:18:01)

Asociaţia De Ajutor Mutual ADAM din localitatea Moldoviţa a sărbătorit sâmbătă, 6 mai, într-un cadru festiv, zece ani de activitate. La eveniment au luat parte viceprimarul localităţii Moldoviţa, Romeo Cocerhan, primarul localităţii Kruibeke - Belgia, Jos Stassen, parteneri ai organizaţiei: DVD Kruibeke, ADR Flandra, Mutualitatea Creştină din Belgia, The Open Network for Community Development, Fundaţia de Dezvoltare a Asociaţiilor de Ajutor Mutual, Asociaţia De Ajutor Mutual Slatina - Timiş, Asociaţia De Ajutor Mutual Cluj, Asociaţia Proiect Pro Europa, Fundaţia Proiecte Limburg România, Farmacia Darifarm, precum şi numeroşi voluntari ai asociaţiei. Momentul aniversar s-a desfăşurat sub egida „ADAM – de 10”, reliefând prin aceasta nu doar cei zece ani de activitate, ci şi reuşitele obţinute prin proiectele derulate. Toţi participanţii au felicitat ADAM Moldoviţa pentru cei zece ani de existenţă, subliniind importanţa unui centru socio-medical bazat pe conceptul ajutorului reciproc (mutualitate) într-o comunitate rurală. De asemenea, a fost remarcat efortul depus de echipa de voluntari din Moldoviţa, coordonaţi de Mihaela Irina Hiche, dar şi cel depus de partenerii din Belgia, pentru a consolida societatea civilă prin intermediul organizaţiilor de tineret, femei şi bărbaţi. Primarul localităţii Kruibeke din Belgia, Jos Stassen, a ţinut să precizeze importanţa organizaţiilor sociale în dezvoltarea durabilă a comunităţilor. Deşi investiţiile în acest domeniu nu produc efecte imediate, totuşi cetăţenii şi serviciile sociale acordate acestora trebuie să constituie o prioritate. Momentul aniversar a constituit un prilej de a consolida parteneriatul dintre Moldoviţa şi Kruibeke şi de a pune bazele unor noi proiecte.

