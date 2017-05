Întâlnire a studenţilor USV cu reprezentanţii firmei irlandeze Ims Maxims

Luni, 8 Mai 2017 (18:31:38)

Joi, 27 aprilie, în amfiteatrul „Dragomir Hurmuzescu” al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), a avut loc o întâlnire a reprezentanţilor firmei irlandeze Ims Maxims cu studenţii Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. Firma irlandeză a fost reprezentată de Rachel Moore – software engineering manager, Andreea Bruja – release engineer şi office manager al biroului din Suceava şi Vasile Purdilă – application architect şi BI manager.Înaintea întâlnirii cu studenţii, reprezentanţii Ims Maxims au avut un dialog cu prof. univ. dr. ing. Ştefan-Gheorghe Pentiuc, decanul facultăţii, şi conf. univ. dr. ing. Mirela Danubianu, directorul Departamentului de Calculatoare, şi au vizitat campusul USV. Cu această ocazie, au apreciat campusul sucevean şi dotarea unor laboratoare de cercetare, cum ar fi cel de Calcul de înaltă performanţă sau cel de Dezvoltare a aplicaţiilor distribuite de monitorizare şi control a proceselor industriale.Rachel Moore i-a declarat prof. Ştefan-Gheorghe Pentiuc că aflase din Irlanda despre faptul că Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava deţine locul I în clasamentul universităţilor din România privind numărul de invenţii brevetate. Aceste informaţii i-au fost oferite de cadrele didactice ale Universităţii din Limerick care vizitează an de an universitatea şi Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, cu ocazia Concursului Internaţional de Calculatoare pentru Studenţi, Hard & Soft.În cadrul întâlnirii cu studenţii a fost făcută o prezentare generală a firmei de către managerul Rachel Moore, precum şi a planurilor de extindere pentru biroul din Suceava. În acest moment, compania are un număr de 24 angajaţi în Suceava, majoritatea acestora fiind absolvenţi FIESC, şi intenţionează să extindă echipa.De asemenea, studenţii au fost informaţi despre posibilitatea de efectuare a stagiilor de practică (internship) în cadrul acestei firme.Andreea Bruja şi Purdilă Vasile au prezentat ofertele de locuri de muncă disponibile la IMS MAXIMS Suceava. În acest moment, firma recrutează programatori Java (toate nivelele) şi ingineri QA / testeri. La sfârşitul întâlnirii, reprezentanţii firmei irlandeze au răspuns întrebărilor adresate de către studenţi.Compania irlandeză Ims Maxims are o experienţa de peste 30 de ani în dezvoltarea de aplicaţii în domeniul medical, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea îngrijirii medicale şi de a oferi o administrare mai eficientă a datelor clinice. Firma are birouri în Dublin (Irlanda), Milton Keynes (Marea Britanie) şi Suceava. Printre clienţii Ims Maxims se numără spitale publice şi private din Marea Britanie şi Irlanda.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Întâlnire a studenţilor USV cu reprezentanţii firmei irlandeze Ims Maxims