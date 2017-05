Concursul Naţional „Made for Europe”

Vineri, 5 Mai 2017 (12:38:38)

La Craiova s-a desfăşurat, în perioada 25-28 aprilie, faza naționalăa Concursului Național ,,Made for Europe”, ediția a XI-a, competiție ce se adresează unităților şcolare care au finalizat proiecte cu finanțare europeană prin programul Erasmus Plus (programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport), eTwining sau alte programe, în anul şcolar anterior.

Evenimentul a reunit cele mai bune produse finale realizate de elevi şi rezultate în urma participării la parteneriatele europene. Au participat100 de unități școlare, fiecare cu câte un echipaj elev și coordonator proiect, prezentându-se 119 produse finale.

Premiul I și cel mai mare punctaj din concurs i-au aparținut elevei Valentina Șfabu, din clasa a III-a, de la Școala Gimnazială „Ioan Băncescu” Adâncata, care a prezentat produsul final cartea-auxiliar ”My first dictionary” (Primul meu dicționar) din cadrul parteneriatului strategic Erasmus Plus, cu titlul ,,Puppets mission: childhood without borders” (Păpușile cu misiune: copilărie fără frontiere). Eleva a fost coordonată de prof. Lavinia Ocsana Palaghianu.

În concurs, Suceava a mai fost reprezentată Ana-Maria Covaliu, din clasa a XII-a, de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, care a prezentat produsul final Ghid de bune practici “Simulation for entrepreneurship” din cadrul parteneriatului strategic Erasmus Plus, cu titlul ,,Simulation for entrepreneurship – (ENTRE4FUTURE)". Eleva a fost recompensată cu premiul al III-lea, fiind coordonată de prof. Carmen Constanța Cheaburu.

Inspectorul de proiecte educaționale al IȘJ Suceava, prof. Lidia Acostoaie, membru în Comisia Natională MEN, a menţionat că „a fost o competiţie care s-a bucurat de o prezenţă deosebită şi care şi-a dorit să pună în valoare inteligenţa şi creativitatea elevilor şi a cadrelor didactice. Au fost în competiție proiecte europene de succes, produse inedite, copii, tineri și dascăli implicați care urmăresc viziunea Agenției naționale pentru programe comunitare în domeniul educației și formării profesionale - „Transformăm România prin învățare!”. Județul Suceava este în frunte cu cel mai mare punctaj, 205,41 din 210 posibile, iar mulţumirile merg spre toate părţile implicate – copii, profesori, părinţi, organizatori”.