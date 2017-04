Expomineralia, la Iulius Mall

Vineri, 28 Aprilie 2017 (15:26:41)

Până duminică, 30 aprilie, la parterul Iulius Mall Suceava se poate vizita Expomineralia, universul accesoriilor din pietre preţioase şi semipreţioase. Printre noutăţile prezentate la această ediţie se numără şi o serie de stalactite şi stalagmite din peşterile din România, deosebit de atractive mai ales pentru copiii şi adulţii pasionaţi de speologie. În plus, vor putea fi admirate şi cumpărate roci, flori de mină şi diverse obiecte realizate din sare de Himalaya, care captează interesul colecţionarilor, dar şi al celor care vor să ofere un plus de personalitate locuinţei lor. Nu lipsesc din expoziţie bijuteriile. Expomineralia din Iulius Mall Suceava le propune doamnelor şi domnişoarelor să descopere cercei, inele, brăţări, coliere şi alte podoabe îmbogăţite cu pietre deosebite, precum: topaz, spinel, smarald, alexandrit, safir, rubin şi multe altele. În plus, cele care îşi doresc să aleagă pietrele preţioase şi semipreţioase potrivite zodiilor lor şi care le pot influenţa starea de spirit pot opta pentru bijuterii realizate din coral, onix, chihlimbar, turcoaz, jad, ametist, perle şi cristale dintre cele mai variate. Organizatorii au declarat că „piesele expuse vor cuceri şi cele mai pretenţioase preferinţe, târgul reunind peste 150.000 de articole, realizate din roci, flori de mină, geode, cristale, lemn, pietre preţioase şi semipreţioase, care provin din peste 50 de ţări ale lumii. Mai mult de 180 de tipuri de pietre au fost utilizate pentru crearea lor”.