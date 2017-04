Miercuri, 26 Aprilie 2017 (17:13:36)

Municipalitatea suceveană a dat startul lucrărilor de asfaltare din acest an prin reabilitarea unei parcări publice intens tranzitată, dar ale cărei suprafeţe carosabile erau puternic afectate.

„Parcarea care aparţine Primăriei municipiului Suceava din faţa hotelului Bucovina este reabilitată în acest moment. Am ales să începem lucrările de asfaltare din acest sezon cu această parcare deoarece nu a fost reabilitată de mult şi, în plus, este o parcare care are sistemul de plată cu parcometru inclus deja”, a spus miercuri viceprimarul Lucian Harşovschi, care a verificat personal în teren lucrările.

Din punct de vedere tehnic, lucrarea de asfaltare a parcării publice a însemnat turnarea a 165 de tone de strat de uzură, pe o suprafaţă de 1.650 mp.