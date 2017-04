Marţi, 25 Aprilie 2017 (14:17:30)

La Old Times Restaurant & Pub Suceava va avea loc duminică, 30 aprilie, de la 21:00, un concert deosebit ce îl are în prim plan pe Cosmin Farcaş. Ca proiect muzical, Cosmic Ordering Service reprezintă un spațiu convergent al elementelor predominant electro, soul, r&b și jazz, care înclină spre o muzicalitate specială, cu o influență personală omogenă, dar fără multe reguli sau limite. Cosmin Farcaş este autodidact și a activat ca solist vocal și claviaturist în multiple formule blues, rock, tribute-band, acustic, electro, jazz, printre care Fried Friend, Cristi Minculescu Band, Cantaloop Band.

Este fondatorul proiectelor NOMAD Project (electronic rock) și ApresKeyz (deep-house, nu-disco) și face parte din grupul Rareș Totu's Midnight Sun (blues-funk).

Pe lângă activitatea live, lucrează ca muzician de studio, compozitor, orchestrator și producător, cu experiență de televiziune și un portofoliu ce include coloane sonore pentru film, spoturi pentru platforme online, etc. "The Cosmic Ordering Service" este titlul bestsellerului autoarei germane Bärbel Mohr care reflectă asupra unui concept de gândire pozitivă. Potrivit acestuia, orice intenție clară adresată universului poate materializa, la un moment dat, dorințele și idealurile omului, reprogramând inconștientul și acoperind dezordinea interioară.