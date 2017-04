Joi, 13 Aprilie 2017 (16:49:53)

În perioada 19 - 29 aprilie 2017, la Suceava se va desfăşura cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru în Limba Engleză „MagicFest”, eveniment ce vizează descoperirea şi promovarea tinerelor talente artistice, precum şi o creştere a interesului tinerilor pentru teatru, literatură şi artă.Zece trupe de liceeni din Bucureşti (Acting Up, Brainstorming şi Victoria Art), Bacău (Act, In the Spot, Nobody’s Group şi Transparency), Timişoara (Hooleelogans şi Hush Hush) şi Suceava (The Knockers) vor lua parte, timp de o zece zile, la ateliere de teatru şi creaţie teatrală, acestea fiind coordonate de tineri actori, studenţi sau absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică.Participanţii vor prezenta câte două piese, una în limba engleză, pregătită pentru participarea în concurs, şi cealaltă în limba română, creată pe parcursul atelierelor speciale. Aceştia vor lucra zi şi noapte, seara de 27 aprilie, fiind rezervată "Workshop-ului de Noapte", în cadrul căruia trupele vor trebui să pregătească un minispectacol non-verbal, ce va fi jucat a doua zi pe scena Teatrului "Matei Vişniec". De asemenea două trupe formate din elevi de gimnaziu vor da reprezentaţii pe scena Magic Fest: The Pixies Suceava şi Hush Hush Junior Timişoara.Festivalul va fi jurizat de două comisii: juriul pentru reprezentaţiile în limba engleză, alcătuit din Liviu Chiţu şi Doina Antohi, împreună cu juriul pentru reprezentaţiile în limba română, realizate pe parcursul zilelor de festival, compus din Alexandru Baltă şi Monica Ciută.Ca în fiecare an, Magic Fest organizează "Drumul cărţii", un eveniment exclusiv destinat participanţilor festivalului care încurajează lectura. Activitatea presupune schimbul de cărţi între participanţi, astfel reprezentând o recomandare indirectă a cărţii preferate şi altora. Evenimentul şi-a găsit numele inspirat fiind de tema festivalului de anul acesta - "Route 99: Road to self" - drumul către sine.Festivalul este organizat de Asociatia MagiMedia, în parteneriat cu Colegiul National “Petru Rareş” Suceava, Consiliului Local şi Primăria Suceava, Teatrului “Matei Vişniec” Suceava, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică, Impulsive, Soft Key, Librăriile Alexandria, Hotel Continental şi Club Strikers.Spectacolele se vor ţine pe scena Teatrului “Matei Vişniec” Suceava, iar intrarea este liberă. Publicul este aşteptat în limita locurilor disponibile.