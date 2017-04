Luni, 10 Aprilie 2017 (11:08:42)

Sub semnul lunii pădurii, 30 de elevi de la Colegiul Naţional "Petru Rareş" din Suceava, coordonaţi de prof. Cristian Doboş, au participat sâmbătă, 8 aprilie 2017, la o acţiune de plantare de puieţi de fag în cadrul Ocolului Silvic Pătrăuţi. Deşi vremea a fost capricioasă, copiii s-au bucurat de ieşirea in natură şi, sub indrumarea angajaţilor de la Direcţia Judeţeană Silvică, au învăţat ce înseamnă să iubeşti şi să ocroteşti natura.