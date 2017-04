Joi, 6 Aprilie 2017 (12:48:24)

Trei militari şi un civil au fost reţinuţi în arest pentru 24 de ore, fiind acuzaţi de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă şi complicitate la cele două infracţiuni. În cadrul cercetărilor, marţi s-au efectuat cinci percheziţii domiciliare pe raza judeţului Suceava.

Procurori militari din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi au dispus marţi, 4 , reţinerea inculpaţilor militari cap. Florin Pandelea, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă (3 acte materiale), plt. Constantin Mihaiu, sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de trafic de influenţă, s.g.p. Iulian Valerică Vizitiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de cumpărare de influenţă, precum şi a inculpatului Valerică Vizitiu, pentru complicitate şi instigare la săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă.

În cursul zilei de

Din referatul cu propunere de arestare preventivă au rezultat următoarele:

„În intervalul martie - 2016, inculpatul militar Pandelea Florin a pretins de la denunţătorul T.R.N. suma de 1000 de euro şi primit 2230 lei (echivalentul a 500 de euro) în contul cardului de salariu pentru a efectua intervenţii în vederea încadrării unei persoane ca militar profesionist la o unitate de poliţie militară de pe raza judeţelor Bistriţa sau Suceava. Ulterior, inculpatul a pretins şi primit de la aceeaşi persoană şi suma de 400 lei pentru intervenţii vizând facilitarea vizitei medicale efectuate la Spitalul Militar Iaşi în luna 2016.

Totodată, în luna 2016, inculpatul Pandelea Florin a pretins de la inculpatul Vizitiu Iulian Valerică bani şi foloase materiale pentru a exercita intervenţii pe parcursul procedurilor de înscriere şi evaluare în vederea încadrării acestuia ca militar profesionist.

De asemenea, inculpatul Vizitiu Iulian Valerică a oferit, în cursul lunii 2016, sume de bani şi inculpatului Mihaiu Constantin (subofiţer) pentru a realiza intervenţii în vederea încadrării sale ca soldat gradat profesionist şi, ulterior, pentru ca acesta să intervină în vederea obţinerii unei repartiţii, conform opţiunilor făcute la înscriere, ceea ce subofiţerul a acceptat, implicându-se în efectuarea acestor intervenţii.

În ceea ce priveşte activitatea infracţională a inculpatului Vizitiu Valerică, tatăl inculpatului Vizitiu Iulian Valerică, din probatoriul administrat a reieşit că, luând cunoştinţă în cursul lunii 2016 de banii pretinşi de Pandelea Florin pentru a-şi trafica influenţa, a făcut o contraofertă condiţionată de implicarea unei rude a unui militar, care a fost prezentată de Vizitiu Iulian Valerică militarului Pandelea Florin.

Totodată, inculpatul Vizitiu Valerică l-a consiliat pe fiul său cum să procedeze în predarea banilor către inculpatul Pandelea Florin şi l-a determinat să ofere inculpatului Mihaiu Constantin o sumă de bani în vederea efectuării unor intervenţii pentru obţinerea unei repartiţii corespunzătoare.

Pe data de 4 2017, în baza încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava, sub coordonarea a trei procurori militari din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi, au fost efectuate cinci percheziţii domiciliare pe raza judeţului Suceava de către lucrători din cadrul DGA, SJA Suceava, cu sprijinul jandarmilor din cadrul UJ Suceava.”

Cercetările continuă în cauză pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt şi în vederea stabilirii răspunderii judiciare.