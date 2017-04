Copii de la Asociaţia Help Autism - filiala Suceava au ieşit în parc să deseneze şi să socializez

Luni, 3 Aprilie 2017 (15:26:03)

Mai mulţi copii de la Asociaţia Help Autism - filiala Suceava au ieşit vineri, 31 martie, împreună cu terapeuţii, în parc să deseneze şi să socializeze, în acest fel marcând Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului (2 aprilie). După cum a spus Andreea Panait, psiholog clinician, terapeut ABA în cadrul Asociaţiei Help Autism - filiala Suceava, „între orele 13:30-15:30, copiii s-au jucat cu baloane şi au colorat cu cretă, iar noi au vorbit cu persoanele aflate în parc despre autism”.

Help Autism a inaugurat anul trecut, în octombrie, la Suceava, cel de-al şaselea centru de evaluare psihologică şi intervenţie timpurie în autism al asociaţiei. Noul centru, deschis în parteneriat cu Consiliul Judeţean Suceava şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava (DGASPC), vine în continuarea parteneriatului public-privat încheiat încă din anul 2013 în cadrul proiectului „Şi ei au dreptul la viaţă”, proiect care a stat la baza înfiinţării filialei Help Autism Suceava. Pe durata derulării parteneriatului, specialiştii Help Autism au coordonat şi supervizat activitatea psihologilor locali, în virtutea unui transfer de bune practici menit să contribuie la profesionalizarea personalului din instituţia de stat.

În acest moment, după cum a completat Andreea Panait, la Centrul Help Autism Suceava sunt înscrişi 32 de copii, cu vârste cuprinse între 2 şi 11 ani, copii de care se ocupă şase terapeuţi.La nivelul judeţului Suceava, anul trecut, conform unor statistici, erau înregistraţi în evidenţele DGASPC peste 250 de copii diagnosticaţi cu tulburare de spectru autist, însă, neoficial, numărul lor se estimează a fi mult mai mare. Odată cu lărgirea activităţii în judeţ, asociaţia Help Autism îşi propune ca prin programe de conştientizare, dar şi prin continuarea serviciilor gratuite de diagnostic precoce şi evaluare psihologică complexă, să contribuie la diagnosticarea timpurie, încă de la primele semne ale tulburării, astfel încât, prin programele personalizate de terapie, un număr mai mare de copii să beneficieze de şansa la o viaţă cât mai aproape de normalitate.