Duminică, 2 Aprilie 2017 (13:13:02)

Pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava va avea loc joi, 20 aprilie, de la ora 18:00, spectacolul folcloric omagial „Maestrul George Sîrbu, o viaţă dedicată folclorului românesc”, la care intrarea este liberă. Pe scenă vor urca şi vor susţine recitaluri mari nume ale muzicii populare, colaboratori ai maestrului, printre care Margareta Clipa, Leonard Zamă, Viorica Macovei, Constantin Mândrişteanu, Angelica Flutur şi mulţi alţii.

Distinsul muzician George Sîrbu va fi înconjurat la spectacolul omagial de foarte mulţi artişti consacraţi din judeţul Suceava şi nu numai, care în acest fel vor să-l sărbătorească pe maestru. Mulţi artişti îi sunt recunoscători maestrului, pentru că activitatea lor artistică este legată de activitatea dirijorului şi folcloristului George Sîrbu.

Iniţiatoarea acestui spectacol este Mihaela Bârsan, realizatorul emisiunii folclorice „Izvoare” de la Televiziunea Regională Intermedia din Suceava, care a explicat că „maestrul George Sîrbu a împlinit în luna februarie a acestui an 80 de ani de viaţă şi am găsit de cuviinţă că trebuie să marcăm acest eveniment deosebit. De aceea, am luat legătura cu o parte dintre colaboratorii de suflet ai maestrului, le-am propus să facem un spectacol deosebit şi au acceptat cu inima deschisă”.