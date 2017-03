Vineri, 31 Martie 2017 (19:38:11)

Inspectoratul Şcolar Suceava a făcut publice rezultatele simulării examenelor naţionale, testări susţinute în perioada 13-17 martie de elevii de clasa a VIII-a, a XI-a, a XII-a şi a XIII-a, pentru a monitoriza stadiului de pregătire al acestora.

Cât priveşte rezultatele înregistrate la simularea evaluării naţionale, de la clasa a VIII-a, la limba română, 65,39% (4.557) dintre elevii care au susţinut proba au obţinut note peste 5, în vreme ce 34,61% (2.412) dintre elevi au fost notaţi sub 5.

La matematică, s-au înregistrat 2.545 note peste 5 (36,84%), iar sub 5 figurează 4.362 note (63,15%).

În acest an s-au obţinut trei note de 10 la limba şi literatura română şi 23 de note de 10 la matematică. La Şcoala Gimnazială Bosanci un elev a obţinut nota 10 la ambele discipline de examen.

Comparativ cu anul şcolar precedent, când procentele de elevi ”reuşiţi” au fost de 64,74% la limba şi literatura română şi 36,86% lamatematică,procentele obţinute în acest an sunt comparabile, la limba şi literatura română înregistrându-se un progres de 0,65 %.

Rezultate la simularea examenului de bacalaureat la clasa a IX-a

Potrivit centralizărilor aferente judeţului Suceava, la clasa a XI-a, din totalul de 5.120 de elevi care s-au prezentat la cele trei probe, 1.953 au obţinut medii de trecere, respectiv peste 6 (38,14%).

Comparativ, în anul 2016 procentul mediilor peste 6 (limita de promovabilitate în cazul examenului de bacalaureat) a fost de 32,83%.

În acest an s-au înregistrat 3 note de 10 la proba de limba română şi 29 note de 10 la proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie), cu un total de total 32 de note de 10, faţă de 8 astfel de note obţinute în anul precedent.

Pe discipline, la limba şi literatura română, s-au înregistrat 3.351 de note peste 5 (63,61%), iar sub 5 au fost înregistrate 1.917 note (36,38%).

La limba maternă (limba ucraineană), din cei 29 de elevi evaluaţi, au obţinut note peste 5 doar 2 elevi (6,89 %), iar sub 5 s-au înregistrat 27 note (93,1%).

La matematică şi istorie (proba Ec), s-au înregistrat 1.413 note peste 5 la disciplina matematică şi 1.315 la istorie, iar sub 5 – 2.192 note la disciplina matematică şi 296 la disciplina istorie. Per total, notele peste 5 la întreaga probă sunt 2.728, reprezentând un procent de 52,30%. Restul de 2.488 note sunt sub pragul notei 5, reprezentând un procent de 47,69%.

Rezultatele de la clasele a XII-a şi a XIII-a

La clasele a XII-a şi a XIII-a, ai căror elevi vor susţine examenul de bacalaureat peste scurt timp, centralizările arată că din totalul de 4.786 de elevi care s-au prezentat la toate probele, au obţinut medii peste 6 un număr de 2.144 de elevi (44,8%), iar 2.642 au obţinut medii sub 6 (55,2%).

Comparativ, în anul 2016 procentul mediilor peste 6 (limita de promovabilitate) a fost de 45,33%.

În acest an s-au înregistrat 56 de note de 10 (4 la română, 27 la proba obligatorie a profilului şi 25 la proba la alegere a profilului şi specializării).

Nu s-a înregistrat nici o medie de 10.

La nivelul aceleiaşi generaţii, elevii de clasa a XII-a la simularea din anul 2016, când erau în clasa a XI-a, au obţinut un procent de medii peste 6 de 32,83%, iar în acest an (2017) procentul este de 44,8%, ceea ce reprezintă o creştere a promovabilităţii cu 12 procente.

Situaţia pe discipline arată că, la limba şi literatura română, s-au înregistrat 3.675 note peste 5 (70,1%), iar sub 5 au fost 1.562 de note (29,82 %).

La limba maternă (limba ucraineană) au fost obţinute 5 note peste 5 ( 45,45 %), iar sub 5 au fost 6 note (54,54 %).

La matematică şi istorie (proba Ec), s-au înregistrat 1.728 note peste 5 la disciplina matematică şi 1.212 la istorie, iar sub 5 – 1895 de note la disciplina matematică şi 359 la disciplina istorie. Per total, notele peste 5 la întreaga probă sunt 2.940, reprezentând un procent de 56,6 %. Restul de 2.254 note sunt sub pragul notei 5, reprezentând un procent de 43,39 %.

La disciplina la alegere (proba Ed), s-au înregistrat 3.121 de note peste 5 (62,86%), iar sub 5 – 1.844 note (37,13%).

Defalcat pe discipline situaţia notelor peste 5 este următoarea:

Biologie – 839; Chimie – 138; Economie – 17; Filozofie – 11; Fizică – 147; Geografie – 798; Informatică – 286; Logică, argumentare şi comunicare – 787; Psihologie – 36; Sociologie – 62.