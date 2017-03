Firma Capgemini îşi deschide sediu la Suceava şi va angaja peste o sută de persoane

Joi, 30 Martie 2017 (12:09:36)

Firma Capgemini Services Romania, parte din Capgemini Group, lider global în domeniul serviciilor de consultanţă, tehnologie şi outsourcing, intenţionează să deschidă un nou sediu în Suceava, România. Aceasta este o nouă investiţie pe care Capgemini o face în această zonă, după Bucureşti, unde compania prestează servicii de infrastructură şi aplicaţii de peste opt ani.„În urma unei analize amănunţite, care a vizat mai multe opțiuni atractive, luând în calcul nevoile noastre şi cele mai bune condiţii de lucru posibile, am decis să ne extindem în România şi am ales o nouă locație pentru Serviciile de Infrastructură Cloud: oraşul Suceava”, spune Marcin Nowak, Delivery Centre Director pentru Europa de Est, Servicii de Infrastructură Cloud. Suceava este situată aproape de centrul firmei din Iaşi şi aici se află Universitatea „Ştefan cel Mare”, cu multe facultăţi, inclusiv de profil economic, tehnic şi filologic, cu peste 9000 de studenţi. În noul sediu, Capgemini va continua să ofere servicii de suport şi managementul infrastructurii conform metodologiei ITIL, servicii de monitorizare şi găzduire.„Intenţionăm să ne începem activitatea în prima jumătate a anului, cu o capacitate iniţială a sediului de până la 160 de angajaţi. Procesul de recrutare va începe în următoarele zile. Căutăm specialişti în IT, managementul infrastructurii, asistenţă clienţi, management de proiect. Candidaţii trebuie să vorbească cel puţin o limbă străină, incluzând engleză, franceză, spaniolă sau italiană”, au precizat reprezentanţii firmei.Capgemini angajează în România aproape 750 de specialişti şi livrează proiecte complexe de transformare de IT, servicii de infrastructură şi externalizarea proceselor de afaceri.Capgemini caută atât profesionişti cu experienţă de câţiva ani, precum şi absolvenți – tinere talente ce intră pe piaţa muncii. Condiţia necesară angajării pentru fiecare candidat este cunoașterea de limbi străine. Vor fi apreciate, de asemenea, abilităţi bune în comunicare, lucru în echipă şi adaptabilitate rapidă la un mediu de business dinamic.Cu peste 190.000 de angajaţi, Capgemini este prezentă în peste 40 de ţări şi îşi serbează a 50-a aniversare în 2017. Lider global în servicii de consultanţă, tehnologie şi externalizarea serviciilor, Grupul a declarat venituri de 12,5 miliarde de euro, în 2016. Împreună cu clienţii săi, Capgemini creează şi livrează soluţii de business, tehnologice şi digitale adaptate nevoilor lor, permiţându-le, astfel, să obțină inovaţie şi competitivitate. O organizaţie profund multiculturală, Capgemini şi-a dezvoltat propriul mod de lucru, Collaborative Business ExperienceTM , şi valorifică Rightshore®, modelul său universal de livrare.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Firma Capgemini îşi deschide sediu la Suceava şi va angaja peste o sută de persoane