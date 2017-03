Concursul judeţean de limba franceză "La Dictée lavalloise", ediţia a VI-a

Marţi, 28 Martie 2017 (13:42:54)

Concursul judeţean de limba franceză "La Dictée lavalloise", ajuns la a VI-a ediţie, s-a desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava. Din dorinţa de a promova valorile culturale ale spaţiului francofon, din respectul unităţii în diversitate, al multiculturalităţii, dar mai ales de a motiva elevii sǎ redescopere limba francezǎ, Colegiul Tehnic „Petru Muşat“ Suceava, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava, şi-au propus să ofere elevilor claselor a IX-a, a X-a, a XI-a care studiază limba franceză şansa de a dovedi ataşamentul lor faţă de aceste valori. Și în acest an, sub atenta coordonare a profesoarei Daniela Sandu şi cu sprijinul directorului liceului gazdă, prof. dr. Maria Teodoreanu, Colegiul Tehnic „Petru Muşat” a găzduit acest concurs de prestigiu la care au participat o sutăde elevi din liceele judeţului Suceava, elevi de la Colegiul „Alexandru cel Bun" Gura Humorului, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava, Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava, Colegiul Tehnic „Petru Muşat" Suceava, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Colegiul Tehnic „Laţcu-Vodă” Siret, Liceul cu Program Sportiv Suceava şi Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni.

Premiile acestei ediţii a Concursului judeţean de limba franceză "La Dictée lavalloise", ediţia a VI-a, au fost pe măsura eforturilor depuse de candidaţi. La clasa a IX-a: Denisa-Ștefania Luca, Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava, premiul I; Mădălina Nechifor, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, premiul II; Steluţa Robu, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, premiul III; Raluca Galan, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, premiul III; Alexandru Ciornei, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, menţiunea I; Naomi Cristea, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza ” Suceava, menţiunea II; Alexandrina Darii, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, menţiunea II; Raluca Dascălu, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, menţiunea III; Maria Voiniciuc, Colegiul Tehnic „Petru Muşat ” Suceava, premiu special:

La clasa a X-a, câştigători au fost: Alina Doboş, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, premiul I; Elena Buhalo, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, premiul II; Marina Vişanu, Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava , premiul III; Catalina Buzuleac, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, menţiunea I, Ionela Doboş, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, menţiunea II; Georgiana Zbranca, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, menţiunea III; Daniela Borhan, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, premiu special.

Cei mai buni elevi de clasa a XI-a au fost premiaţi: Bianca Mihai - Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni - premiul I; Maria Cosmina Hriţuc - Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava - premiul II; Roxana Chistrugă - Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza ” Suceava – premiul III; Daniela Rotariu - Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava – menţiunea I; Giulia Tersigni - Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava - menţiunea II; Ioana Claudia Şpac - Liceul cu Program Sportiv Suceava, menţiunea III; Beatrice State - Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava – premiu special.