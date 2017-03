Joi, 23 Martie 2017 (15:42:00)

Numărul infracţiunilor din comuna Şcheia s-a diminuat semnificativ în ultimele două săptămâni în urma aplicării măsurilor solicitate de noul prefect al judeţului, Mirela Adomnicăi. Astfel, furturile au scăzut de la 3-4 pe zi la unul la două zile, iar loviturile şi alte acte de violenţă s-au diminuat de la 4-5 pe zi spre zero. De asemenea, în ultimele două săptămâni nu s-a înregistrat nici o violare de domiciliu. Statistica a fost prezentată de prefectul Mirela Adomnicăi în prima sa conferinţă de presă de la preluarea funcţiei.

Adomnicăi a arătat că au fost suplimentate patrulele mixte de jandarmi şi poliţişti cu încă o patrulă pe intervalul orar 14-22 şi, de asemenea, au fost suplimentate efectivele şi pe timpul nopţii. „Au fost suplimentate şi efectivele care lucrează la dosare pentru că în ciuda eforturilor depuse pe teren, la un moment dat finalitatea acestora se bloca din lipsa personalului care să instrumenteze şi dosarele”, a subliniat prefectul.

Mirela Adomnicăi a afirmat că cei de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean monitorizează zilnic situaţia de la Şcheia şi nu săptămânal, ca până acum. Mai mult, a spus ea, primăria va monta camere video în punctele vulnerabile indicate de cei de la poliţie, fiind prinsă în bugetul local pentru 2017 suma de 200.000 de lei.

„Eu văd o abordare integrată a problematicii de la Şcheia. În afară de intervenţia jandarmilor, a poliţiei, mi-am propus să urmăresc situaţia din Şcheia şi din perspectiva statutului social, din perspectiva beneficiarilor de ajutoare sociale din această zonă, pentru că beneficiarul de ajutor social are obligaţia de a presta o muncă în folosul comunităţii. Consider că în momentul în care eşti ocupat să prestezi o muncă timpul şi disponibilitatea pentru alte acţiuni sunt cu mult reduse. Deci dincolo de mijloacele coercitive care să ţină sub control lucrurile, este şi această abordare”, a explicat Adomnicăi.

Amintim că în urmă cu două săptămâni la Primăria Şcheia mai mulţi locuitori au protestat nemulţumiţi fiind de numărul mare de furturi din locuinţe şi de escaladarea violenţei în comună.