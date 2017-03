Miercuri, 22 Martie 2017 (11:32:38)

Școala Gimnazială Ipoteşti, care, aşa cum ni se aduce la cunoştinţă, a avut şansa de a participa la Concursul ,,Let’s Be ECO!”, coordonat de profesorii Simona Mirăuţi şi Liviu Luchian, a câştigat 15 calculatoare/laptopuri şi şapte birouri, necesare pentru o dotarea laboratorului de informatică.

Concursul „Let’s Be ECO!”, organizat de „Let’s Do It, Romania!” în parteneriat cu Garda Naţională de Mediu şi inspectoratele şcolare din ţară, competiţie dedicată unităţilor de învăţământ din mediul rural la care au participat la nivel naţional 716 şcoli, din care 32 de şcoli din judeţul Suceava, are ca scop susţinerea comunităţilor din mediul rural în prevenirea risipei unor resurse importante prin reutilizarea acestora.

În urma desfăşurării concursului au fost descoperite adevărate talente artistice.

Activităţile organizate au avut ca scop responsabilizarea elevilor pentru protejarea mediului înconjurător şi însuşirea corectă a conceptului de deşeu.

Elevii au deprins obiceiul de a colecta deşeurile, au înţeles importanţa mediului înconjurător şi cât de important este consumul raţional de resurse.

Succesul a fost asigurat de implicarea tuturor elevilor şi cadrelor didactice, iar totul s-a finalizat prin realizarea unei expoziţii deosebite.