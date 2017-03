Luni, 13 Martie 2017 (12:20:19)

La Sala Cinema Modern va avea loc luni, 20 martie, de la ora 17:00, spectacolul caritabil de copii şi tineret în beneficiul Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, intitulat sugestiv „Alege să fii mângâiere”. Evenimentul caritabil la care biletul de intrare este doar 10 lei şi la care se pot face donaţii în timpul spectacolului, pentru cei 55 de bătrâni care-şi duc cu greu bătrâneţile în căminul de la Solca, este organizat de Asociaţia Proiect Pro Europa, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava şi cotidianul Monitorul de Suceava. Iniţiatoarea şi sufletul acestui eveniment caritabil este profesoara Daniela Ceredeev de la Vatra Moldoviţei, promotoarea voluntariatului în satele de huțuli, care s-a aflat anul trecut printre laureaţii Galei „Top 10 Suceveni”, eveniment iniţiat de Monitorul de Suceava, profesoară care, recent, a primit Trofeul „Merito” 2017, pentru merite excepţionale în educaţie.

Directorul interimar al Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, Elena Repciuc, ne-a spus că „cei 55 de bătrâni sunt disperați că dacă acest centru se închide vor ajunge majoritatea în stradă. Sunt multe lipsuri. Nu am achitat salariile de două luni, nu am achitat plăţile către stat de trei luni. Total datorii salarii: 190.000 de lei. Nu am achitat trei facturi de energie electrică, 10.000 lei. Nu am achitat furnizori din luna ianuarie la alimente de bază (pâine, ouă, brânză, smântână, preparate), în valoare totală de 30.000 de lei, şi riscăm să nu ne mai livreze. Cerem ajutor şi ne rugăm să se găsească o soluție de un an de zile. E foarte greu să stai cu mâna întinsă...”.

Biletele pentru spectacolul de pe 20 martie, de la ora 17:00, se găsesc la Asociaţia Proiect Pro Europa, telefon 0744 606 950, sau la Cinema Modern, în ziua spectacolului. Un bilet costând 10 lei, dar se pot face şi donaţii în timpul spectacolului.