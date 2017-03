Luni, 6 Martie 2017 (11:38:45)

În perioada 3-6 martie, la nivelul întregului judeţ poliţiştii au acţionat cu efective sporite pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi descurajarea comportamentelor de tip antisocial. Aproape 400 de poliţişti au desfăşurat acţiuni punctuale pe toate segmentele ce vizează siguranţa cetăţeanului: infracţionalitate contra persoanei, siguranţa patrimoniului, fapte de natură economică şi siguranţă rutieră.

În cadrul acţiunilor desfăşurate au fost reţinute 30 de permise de conducere şi au fost retrase 20 certificate de înmatriculare. Cele mai multe permise de conducere – 19, au fost reţinute pentru depăşirea regimului legal de viteză.

Au fost intensificate totodată şi activităţile investigative şi de cercetare penală, fiind constatate 48 de infracţiuni, dintre care 8 în flagrant.

Prezenţa activă în teren s-a materializat şi în organizarea a 38 de filtre rutiere şi identificarea şi reţinerea unei persoane urmărite în baza unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea .

În cadrul acţiunilor de verificare şi control au fost aplicate 772 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 311.414 lei. Deoarece prioritar în această perioadă a fost segmentul siguranţei şi ordinii publice, peste 70 dintre aceste sancţiuni au fost aplicate tocmai pentru acte de tulburare a ordinii şi liniştii publice. Alte peste 630 de sancţiuni au fost aplicate la regimul rutier şi 45 de sancţiuni au fost aplicate pentru acte ilicite de comerţ.

Tot în cadrul acţiunilor desfăşurate au fost confiscate 4 arme neletale şi elemente de muniţie aferentă.

Vineri, la ora 23.00, o patrulă din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Preutești a oprit pentru control pe raza comunei autoturismul condus de un bărbat de 30 de ani, din orașul Dolhasca.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Sâmbătă, la ora 04.48, un echipaj din cadrul Poliției municipiului Rădăuți a oprit pentru control pe str. Piața Unirii din localitate mopedul condus de un tânăr de 21 de ani, din orașul Milișăuți.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 00.35, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Fălticeni a oprit pentru control pe DJ 208E, pe raza comunei Dolhești, autoturismul condus de un tânăr de 21 de ani, din comuna Vadu Moldovei, și în care se afla ca pasager un tânăr de 28 de ani din aceeași localitate, proprietarul mașinii.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.

Cu ocazia cercetărilor, polițiștii au stabilit că proprietarul mașinii i-a încredințat autoturismul tânărului de 21 de ani pentru a-l conduce, deși știa că nu deține permis de conducere și consumase băuturi alcoolice.

În cauză s-a întocmit dosar penal, tânărul de 21 de ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și ,,conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere”, iar față de tânărul de 28 de ani sub aspectul comiterii infracțiunii de ,,încredințarea unui vehicul unei persoane despre care știa că nu posedă permis de conducere și se află sub influența alcoolului”.

„Aceste activităţi vor fi intensificate şi în perioada următoare”, se precizează în comunicatul poliţiei.