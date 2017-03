Campania No Hate Speech Movement – Fără ură şi violenţă, la final

Joi, 2 Martie 2017 (11:02:07)

Salvaţi Copiii filiala Suceava organizează vineri, 3 martie, începând cu orele 18:00, în parteneriat cu Librăria Cărtureşti, evenimentul de încheiere a campaniei No Hate Speech Movement, ce s-a desfăşurat în luna februarie. La eveniment vor fi prezentate rezultatele campaniei, va fi organizată o expoziţie cu lucrările copiilor clasei a II-a de la Școala Gimnazială ”Ion Creangă” – beneficiari ai campaniei şi se vor propune activităţi pentru continuarea proiectului. Sunt invitaţi să participe atât beneficiarii campaniei cât şi cei care doresc o societate fără ură şi violenţă.No Hate Speech Movement a pornit ca o campanie parte a proiectului „Young People Combating Hate Speech Online” desfăşurat între 2012 - 2014, un proiect împotriva Discursului Instigator la Ură, a rasismului şi a discriminării în mediul online. Campania a fost iniţiată şi este implementată de Consiliul Europei.În contextul în care la finalul lunii mai 2015 s-a decis prelungirea Campaniei No Hate Speech Movement până la sfârşitul anului 2017, Salvaţi Copiii România a preluat iniţiativa, devenind membru activ al acestei mişcări. Campaniile desfăşurate s-au bazat pe ideea de BULLYING şi CYBERBULLYING. Acestea reprezintă toate formele de hărţuire ce se manifestă sub formă de agresiune fizică, verbala şi, cel mai important, emoţională. Salvaţi Copiii filiala Suceava a dedicat luna februarie implementării acestui proiect, în judeţele Suceava şi Botoşani. Au fost desfăşurate campanii de informare prin crearea de evenimente în parteneriat cu Muzeul Bucovinei, Shopping City şi Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava şi prin activităţi în mediul gimnazial: Şcoala Gimnazială “Ion Creangă“ Suceava şi în mediul liceal: Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, Colegiul Naţional „A.T. Laurian” Botoşani. Pentru detalii suplimentare, persoana de contact este Camelia Iordache, tel: 0743 360 919, email: suceava@salvaticopiii.ro

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Campania No Hate Speech Movement – Fără ură şi violenţă, la final