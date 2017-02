Luni, 27 Februarie 2017 (15:02:36)

Casa de Cultură din Rădăuți prezintă duminica, 5 martie a.c., la ora 18.00, un spectacol de mărțișoare muzicale cu genericul ,,Portativ în alb și roșu”.

Spectacolul, susținut de profesorul Adrian Șerban împreună cu orchestra Casei de Cultura Rădăuți, cuprinde melodii cunoscute din repertoriul internațional cum ar fi „Romance d'amour”, „Cerezo Rosa” (Cuba), „Celito Lindo” (Quirino Mendoza Y Cortes), „Kalinka” (Ivan Larionov), „Nopțile Moscovei” (Vasili Soloviov Sedoi), „Dans Ungar” (Johannes Brams), „My Way” (versiunea Frank Sinatra), „Somewhere Over the Rainbow”, dar si melodii vechi din repertoriul românesc precum „Barbu Lăutaru”, „Zaraza”, „Mociriță cu trifoi”, „Să-mi cânți, cobzar”, „Dar-ar naiba-n tine, dragoste”, „Ionel, Ionelule”, „Astă seară nimeni să nu doarmă” etc.

Intrarea este liberă!