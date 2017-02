Un tânăr beat a vrut să se răzbune pe un bărbat care l-a bătut şi a ajuns cu maşina într-un şanţ

Vineri, 17 Februarie 2017 (11:12:16)

Un tânăr beat, care fusese lovit de un consătean, a plecat în urmărirea acestuia la valonul unei maşini, dar a ajuns într-un şanţ.Joi, la ora 20.20, IPJ Suceava a fost sesizat prin 112 despre faptul că un tânăr din comuna Satu Mare, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a intrat cu maşina într-un şanţ.Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au identificat într-un şanţ de pe un drum comunal neclasificat, din localitatea Țibeni, comuna Satu Mare, un autoturism avariat şi pe conducătorul auto, un localnic de 23 de ani, care prezenta leziuni la nivelul feţei, însă produse în urma unei agresiuni.Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că, în cursul zilei, după ce a consumat băuturi alcoolice la un bar din localitatea Țibeni, tânărul s-a întâlnit cu un localnic de 35 de ani, care, pe fondul unor discuţii contradictorii, l-a lovit cu pumnul.După scandal, agresorul a plecat spre domiciliu, însă tânărul lovit s-a urcat la volanul autoturismului şi l-a urmărit, ocazie cu care, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a părăsit partea carosabilă, maşina oprindu-se în şanţ.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal, tânărul de 23 de ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, iar bărbatul de 35 de ani, pentru comiterea infracţiunii de ”lovire sau alte violenţe”, se precizează în comunicatul poliţiei.

