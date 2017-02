Daily Grup Suceava a cumpărat imobilele Vinia Iaşi

Vineri, 10 Februarie 2017 (11:22:20)

Una dintre cele mai importante companii din Suceava, Daily Group, a achiziţionat imobilele şi terenurile uneia dintre cele mai cunoscute societăţi producătoare de vinuri, Vinia Iaşi, aflată în prezent în faliment. Tranzacţia s-a făcut pentru un preţ de circa 1,85 milioane de euro, compania suceveană achiziţionând clădirea de birouri, terenurile şi alte clădiri ale Vinia Iaşi, în urma unei licitaţii organizate de lichidatorul societăţii ieşene, Casa de Insolvenţă Transilvania. În urma adjudecării licitaţiei, Daily Group Suceava, condusă de omul de afaceri Ioan Pavel, a achiziţionat sediul administrativ al Vinia Iaşi. Acesta are trei niveluri, cu o suprafaţă utilă totală de circa 660 metri pătraţi. În acelaşi timp Daily Group Suceava a terenul din jurul sediului administrativ, de aproape 2.100 mp, precum şi alte spaţii folosite de Vinia pentru hale de producţie, magazii sau rezervoare. Proprietarul Daily Group Suceava, Ioan Pavel, ne-a declarat că suprafaţa totală a terenului achiziţionat este de aproximativ 36.000 de metri pătraţi. El a precizat că terenul a fost cumpărat pentru suma de 1.338.390 de euro, în timp ce pentru clădiri s-a plătit 521.259 de euro.Ioan Pavel ne-a precizat că până în momentul de faţă nu s-a luat o decizie cu privire la viitoarea destinaţie a clădirilor şi terenurilor achiziţionate la Vinia Iaşi, având în vedere că acestea nu au fost încă eliberate în totalitate de lichidator.„Momentan nu se poate face nimic pentru că lichidatorul nu a eliberat spaţiile. Noi am achiziţionat imobilele, suntem proprietarii lor, dar nu am luat şi produsele lor. Acolo mai sunt tot felul de produse, vinuri în diverse recipiente şi alte bunuri, pe care lichidatorul trebuie să le valorifice”, a spus Ioan Pavel. El a adăugat că intenţia companiei Daily Group este de a reabilita fosta clădire administrativă a Vinia Iaşi şi de a-i da altă funcţionalitate. Până atunci, clădirea a fost închiriată de Daily Group tot către Vinia, prin lichidatorul Casa de Insolvenţă Transilvania, până în momentul în care aceasta va reuşi să valorifice toate bunurile fostului producător de vinuri din Iaşi.

