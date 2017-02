Marţi, 7 Februarie 2017 (13:12:15)

Primăria comunei Adâncata va aloca fonduri de la bugetul local pentru investiţii într-un post de transformare de putere care să facă faţă consumului casnic, dar şi extinderii reţelelor de electricitate. Primarul Viorel Cucu a declarat că în prezent 400 de consumatori ale căror case sunt situate la ieşirea din Adâncata spre satul Feteşti reclamă fluctuaţii de tensiune care le-au produs de-a lungul timpului pagube materiale importante şi solicită înlocuirea postului de transformare la care sunt racordaţi.

Viorel Cucu a arătat că a solicitat sprijinul E.On pentru această investiţie, care costă în jur de 541.000 de lei, însă nu a primit răspuns favorabil şi în consecinţă a decis să aloce bani de la bugetul local. „La punctul de transformare numărul 4 avem 400 de consumatori şi acum nu face faţă în condiţiile în care extinderea reţelelor electrice s-a făcut pe o distanţă mare. Măsurătorile au arătat că tensiunea se situează undeva între 190-200 de volţi în nici un caz 220 cum ar trebui. Fluctuaţiile de tensiune au produs în permanenţă pagube materiale în gospodăriile oamenilor. Întrucât avem şi 9 case de electrificat e nevoie de înlocuirea transformatorului. Am făcut fel de fel de adrese către E.On în fiecare an am fost prinşi în planul lărgit de investiţii dar fără finalitate. De când sunt primar am făcut cinci adrese la E.ON şi niciodată nu au venit măcar să îmbunătăţească punctul de transformare. De aceea suntem nevoiţi să facem noi această investiţie. Ne luptăm acum să obţinem toate avizele necesare”, a explicat primarul.

Viorel Cucu speră ca noul post de transformare să fie montat în acest an. Potrivit acestuia, investiţia ar putea fi gata în maxim două luni de zile.