Marţi, 31 Ianuarie 2017 (18:25:24)

UPDATE

Camelia Chitul a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile. În plus, aceasta nu are voie să ia legătura cu martorii din acest dosar şi nici să desfăşoare activitatea de director al Casei Judeţene de Pensii Suceava.

Directoarea Casei Judeţene de Pensii Suceava, Camelia Chitul, a fost luată de procurorii DNA în jurul orei 12 şi dusă la audieri. La ieşirea din birou, Camelia Chitul a declarat că nu ştie despre ce este vorba şi că procurorii nu au găsit absolut nimic. Conform unui comunicat al procurorilor, directoarea Casei Judeţene de Pensii este urmărită penal pentru trafic de influenţă şi instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii care nu sunt destinate publicităţii. La sediul DNA Suceava va ajunge şi directorul economic al Casei Judeţene de Pensii Suceava, Petrea Forea. Acesta a precizat că a fost chemat în calitate de martor într-un dosar al cărui obiect nu-l cunoaşte. DNA efectuează marţi percheziţii la Casa Judeţeană de Pensii Suceava şi la două locuinţe.Conform unui comunicat al instituţiei, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Suceava efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează săvârșirea unor infracțiuni de corupție, comise în perioada 2016-2017, respectiv trafic de influenţă şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinaţii publicităţii.În cursul zilei de 31 ianuarie 2017, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în trei locații situate în municipiul Suceava, dintre care una reprezintă sediul unei instituţii publice, respectiv sediul Casei Judeţene de Pensii Suceava și două domicilii ale unor persoane fizice.

Vă prezentăm comunicatul emis marţi de DNA Suceava în acest caz: „Prin ordonanţa din 31 ianuarie 2017 a DNA – ST Suceava s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecta Chitul Maria Camelia, director executiv al Casei Judeţene de Pensii Suceava, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:- trafic de influenţă prev. de art. 291 Cod penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale) constând în aceea că, în perioada 16.05.2016-17.05.2016 şi respectiv la data de 27.10.2016, în calitate de director executiv al Casei Judeţene de Pensii Suceava, a pretins şi primit de la martorul ABM, câte 2.000 lei, în schimbul cărora i-a promis că îl va menţine în funcţia de conducere deţinută la nivelul aceleiaşi instituţii, având influenţă printre funcţionarii de la conducerea Casei Naţionale de Pensii.- instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii care nu sunt destinate publicităţii prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 12 lit. b, teza II din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), constând în aceea că, în perioadele 24.10.2016-09.11.2016 şi respectiv, perioada 03.01.2017-10.01.2017, l-a determinat pe martorul ABM ca în virtutea calităţii de preşedinte al comisiei de concurs pentru ocuparea unei funcţii vacante de execuţie în cadrul CJP Suceava, să întocmească şi să-i remită întrebările şi răspunsurile pentru două concursuri din 09.11.2016 şi respectiv 18.01.2017, pe care la rândul ei, le-a transmis mai departe candidatului agreat CP, înaintea examinărilor, în scopul ca acesta să fie declarat admis şi să ocupe funcţia vacantă, prin fraudarea concursurilor, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.Suspectei i s-a adus la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile procesuale, garantându-i-se dreptul la apărare.”