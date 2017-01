Marţi, 31 Ianuarie 2017 (12:14:57)

La Clubul Țăranului din Bucureşti va fi lansat vineri, 3 februarie a.c., volumul 21/2016 al revistei „Martor” (Anuarul de antropologie al Muzeului Țăranului Român).

Sub titlul „A Place for Hay. Flexibility and Continuity in Hay-Meadow Management”, volumul cu nr. 21 îşi propune să adune o colecţie de studii originale şi un material vizual care prezintă o istorie socio-culturală a pajiştilor semi-naturale şi produsul acestora, fânul.

Evenimentul, care are loc în cadrul seriei „Muzeul [In]Vizibil. Șantier de explorări”, este completat de lansarea cărţii „Gustul locului. Producţia de peisaje culturale agro-alimentare în sudul Transilvaniei” (Editura Tritonic, 2016), autoare Monica Stroe (antropolog, SNSPA).

La dezbatere vor participa antropologul Vintilă Mihăilescu, autori ai articolelor, alături de editorii Anamaria Iuga, Bogdan Iancu şi Simina Bădică.

Seara se va încheia cu proiecţia inedită a filmului „Mountain hay meadows: hotspots of biodiversity and traditional culture / Fâneţe montane: rezerve de biodiversitate şi cultură tradiţională”, realizat în anul 2015 de Ágota Juhász şi László Demeter, un film care prezintă modul în care practicile tradiţionale privind fâneţele din Transilvania creează şi întreţin o biodiversitate remarcabilă şi peisaje specifice, asigurând mâncare sănătoasă şi sustenabilitatea economiilor şi comunităţilor rurale.