Joi, 26 Ianuarie 2017 (11:45:13)

Preşedinta Asociaţiei „Seva”, Angela Zarojanu, a fost inclusă joi în Cartea de onoare a valorilor bucovinene, la iniţiativa prefectului Constantin Harasim. Ceremonia de înmânare a plachetei şi diplomei de excelenţă a avut loc la începutul Colegiului Prefectural, distincţia fiindu-i acordată pentru întreaga activitate pe care a avut-o atât în domeniul societăţii civile, cât şi în administraţie. În discursul său, prefectul Constantin Harasim a subliniat faptul că în calitate de preşedinte al Asociaţiei „Seva”, Angela Zarojanu a avut o activitatea deosebită în cadrul societăţii civile, organizând acţiuni de „suflet şi umane” extrem de importante. „Este doamna, femeia şi omul care de 20 de ani e o prezenţă foarte activă pe scena valorilor bucovinene. În acelaşi timp este inginer, economist, are experienţă în administraţia publică şi în instituţiile statului. Dar cel mult pentru nominalizarea în Cartea de onoare a valorilor bucovinene o recomandă implicarea în zona culturală”, a spus Harasim.

Vizibil emoţionată, Angela Zarojanu a mulţumit pentru distincţia primită, dar şi tuturor celor care au sprijinit-o în acţiunile pe care le-a organizat. Angela Zarojanu a precizat că această nominalizare o responsabilizează să continue activităţile în care s-a implicat şi până acum. „Mă întrebam pentru care dintre activităţile mele am fost nominalizată, cea din administraţie, societatea civilă, pentru evenimentele pentru are le-am deschis drumul, sau pentru susţinerea asociaţiile care au grijă de copii cu nevoi speciale. Dar în acelaşi timp trebuie să spun că nu am făcut aceste lucruri singură. Au fost oameni valoroşi care mi-au fost alături şi cu care cu energia lor mi-au dat puterea să depăşesc toate greutăţile. Vă mulţumesc dumneavoastră pentru că aţi crezut în energia mea şi pentru că m-aţi sprijinit”, a spus Angela Zarojanu.