Avarie pe magistrala de termoficare

Joi, 12 Ianuarie 2017 (13:07:14)

Lucrările de remediere a avariei apărută pe magistrala II de termoficare a Sucevei, care alimentează cartierele Centru, Zamca, George Enescu, Obcini şi Areni, au început de la 5 dimineața și decurg bine, după cum au menționat reprezentanții Thermonet, care verifică permanent situația în teren.

În total, peste 11.000 de locuinţe racordate la sistemul centralizat de termoficare, prin intermediul a 39 de puncte termice, sunt afectate de oprirea temporară a căldurii şi apei calde.

„Energia termică acumulată în perioada de noapte pe sistemul de distribuție am utilizat-o în continuare, prin funcționarea pompelor de recirculare din cadrul punctelor termice, încât cel puțin o oră și jumătate – două ore, temperatura acumulată a fost utilizată la încălzirea spațiilor. Primul serviciu afectat a fost cel de apă caldă menajeră, care nu a mai fost asigurat în această dimineață.

Anticipăm ca în jurul orei 14.00 să finalizăm lucrările termomecanice și să începem umplerea sistemului, în colaborare cu Bioenergy Suceava, încât s-ar putea ca înainte de ora 18.00 să reluăm furnizarea căldurii în oraș”, a precizat directorul tehnic al Thermonet, Neculai Frunzaru.

Avaria de pe magistrala II de termoficare a apărut în zona din capătul străzii Calea Unirii, pe tronsonul de retur al agentului termic, intervenția fiind făcută printr-un tunel subteran.

Lucrarea este efectuată în condiții dificile, într-un spațiu foarte îngust, printre conducte, cei care efectuează sudurile și alte operațiuni fiind nevoiți să stea întinși pe jos, printre resturile lăsate de un boschetar care își amenajase acolo adăpost.

„Cu câteva zile în urmă a apărut o spărtură pe conducta retur, o avarie care am reușit să o controlăm prin utilizarea unor coliere, cu care am reușit să stopăm temporar pierderile, să nu oprim asigurarea căldurii în perioada cu temperaturi foarte scăzute. Doar că ulterior am constatat că spărtura înainta pe coloană, în lung, existând pericolul producerii unei spărturi mult mai mari. De aceea s-a luat ieri decizia de a face reparațiile în regim de urgență. Dacă nu interveneam acum, când s-a diminuat presiunea temperaturilor scăzute, dar urmează un nou val de frig, riscam mult mai mult”, a explicat directorul tehnic al Thermonet, Nicolae Frunzaru, care supraveghează executarea lucrărilor. Modul în care se intervine pentru remedierea avariei care afectează aproape întreg orașul, mai puțin cartierul Burdujeni, a fost verificat inclusiv de viceprimarul Lucian Harșovschi, care a fost acolo la primele ore ale dimineții, de conducerea Thermonet dat și de cea a Bioenergy, care asigură energia termică necesară.

Conducta la care a apărut avaria are o vechime de 42 de ani, a depășit cu mult durata ei normală de viață, fiind în funcțiune din 1974.