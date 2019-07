Wimbledon 2019

Simona Halep (27 de ani, nr. 7 WTA) a trecut cu greu de jucătoarea din Belarus Aliaksandra Sasnovich (25 de ani, nr. 36 WTA), în turul 1 la turneul de Grand Slam de la Wimbledon, informează MEDIAFAX.

Fostul lider mondial s-a calificat în turul secund după ce s-a impus în minimum de seturi, scor 6-4, 7-5.

"A fost foarte dificil. Întotdeauna primul meci din turneu este unul dificil. Știam că joacă bine și că trebuie să lupt până la sfârșit", a spus Simona Halep, la finalul partidei.

În finalul primului set, jucătoarea din Constanța a suferit o accidentare la picior, iar jurnaliștii nu au ezitat în a o întreba despre starea ei de sănătate.

"Sper să nu am probleme din cauza accidentării. O să merg să fac un control pentru a vedea despre ce este vorba. Am alunecat puțin pe teren și am simțit puțină durere la genunchi și la picior", a răspuns Halep, care a vorbit și despre obiectivul propus la aceasta competiție:

"Scopul meu este să fiu pozitivă. Astăzi (n.red. - luni, 1 iulie) mi-am arătat că pot să lupt și să nu renunț. Dacă voi reuși asta în fiecare meci, atunci voi fi fericită".

În turul doi de la Wimbledon va avea loc o confruntare 100% românească. Simona Halep se va întâlni cu Mihaela Buzărnescu (31 de ani, nr. 53 WTA). Sportiva din București s-a calificat mai departe după ce a trecut tot luni, 1 iulie, de jucătoarea din America Jessica Pegula (25 de ani, nr. 72 WTA). A fost 6-4, 6-4 pentru Mihaela Buzărnescu, după o oră și 23 de minute de joc.

Meciul dintre Buzărnescu şi Halep se va disputa miercuri, 3 iulie, la o oră ce va fi anunţată ulterior de organizatori.

Cele două s-au mai întâlnit o singură dată în carieră, în 2008, pe zgura de la Monteroni D'Arbia, unde fostul lider mondial s-a impus în două seturi, cu 6-3, 6-0.