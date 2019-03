Revenire

Sorin Cârțu (63 de ani) a vorbit pentru prima dată din postura oficială de președinte al celor de la U Craiova. Oficialul grupării din Bănie a ținut să dezmintă din start zvonurile potrivit cărora ar urma să se implice și în chestiuni ce țin de partea tehnică. ”V-aș ruga să mă respectați pe mine, așa cum și eu vă promit și am și demonstrat că am respect pentru voi. Să văd doar știri adevărate. Nu am niciun fel de implicări tehnice la această echipă. Este responsabilitatea exclusivă a lui Devis Mangia! Eu nu mai vreau să fiu și nu o să mai fiu niciodată pe banca tehnică a niciunei echipe! Am fost un tip care mi-am impus respect și nu am avut în postura mea tehnică decât un singur șef, patronul clubului. La problemele tehnice am răspuns numai eu și nu am acceptat imixtiuni. Așa va fi și la acest club de fotbal”, a afirmat Cârțu.

Managerul general al Craiovei, Marcel Popescu, a declarat în conferința de presă de prezentare a lui Sorin Cârțu, că gruparea alb-albastră devine mai puternică prin cooptarea în funcţia de preşedinte a fostului fotbalist şi antrenor.

„Au trecut 28 de ani de la ultimul event al Universităţii, iar doi dintre cei care au făcut posibil acest lucru sunt azi aici (n.r. - în 1991 Sorin Cârţu era antrenor, iar Marcel Popescu preşedinte). Anii au trecut, iar istoria trebuie rescrisă. Suntem mai puternici prin venirea lui Sorin în conducerea clubului. Este o recunoaştere a ceea ce au reprezentat marii jucători ai Universităţii Craiova, care au adus celebritatea acestui mare club în afara graniţelor României. Nu se trece într-o nouă etapă, dar planul de dezvoltare al Universităţii e mai uşor de realizat atunci când eşti mai puternic la nivel administrativ", a spus Popescu la conferinţa de presă în care Cârţu a fost prezentat oficial.

Fostul fotbalist Sorin Cârţu, care a cucerit ultimul titlu ca antrenor cu Universitatea Craiova în 1991, a fost prezentat oficial azi în funcţia de preşedinte al clubului alb-albastru.

Produs al şcolii de fotbal craiovene, Cârţu a făcut junioratul la CSS Craiova. În 1973 a câştigat campionatul de tineret al României, iar doi ani mai târziu a devenit golgheter al diviziei B cu Electroputere.

În 22 august 1976, el a debutat cu gol la Universitatea Craiova în victoria cu 5-1 contra Progresului Bucureşti. În tricoul alb-albastru (1976-1987), Cârţu a câştigat ca jucător trei Cupe ale României şi două titluri de campion, palmaresul său fiind completat în 1991 cu eventul din postura de antrenor.

În 283 de meciuri în Divizia A a marcat de 107 ori, în timp ce în partidele europene în cele 37 de apariţii a marcat 11 goluri, fiind fotbalistul român cu cele mai multe goluri înscrise în cupele europene. În septembrie 2014 a fost cooptat în staff-ul clubului în funcţia de director tehnic.

În campionatul 2014-2015, împreună cu Emil Săndoi, a condus echipa pe locul 5, reuşind o serie de 19 partide fără înfrângere, record în istoria de 68 de ani a echipei.