Gică Hagi a anunţat că Viitorul l-a transferat pe Rivaldionho, fiul fostului star al fotbalului mondial Rivaldo. Brazilianul a mai jucat în Liga 1 Betano la Dinamo, iar la trupa "Regelui" a ajuns după ce s-a despărţit de bulgarii de la Levski Sofia, informează MEDIAFAX.

"Am luat un fundaş central de picior stâng, care a jucat în primele două ligi în Olanda, a jucat la un nivel formativ la un club foarte mare, a fost şi căpitan de echipă (n.r. - Bas Kuipers). Sperăm să ne ajute, să se adapteze la noi. L-am luat pe Eric pentru că are calitate. Normal că ritmul este altul, îi trebuie timp să se obişnuiască, dar nu o să-l presăm, dar are personalitate şi să ne ajute să ne îndeplinim obiectivul. Târcoveanu e tânăr, l-am luat şi pe Rivaldinho. Încercăm să fim mai competitivi, dar am luat ca să avem şi alternative. Pot exista şi plecări, mai ales în această perioadă de transferuri", a spus Gică Hagi într-o conferinţă de presă.