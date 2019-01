Simona Halep: "Sunt motivată să dau ce am mai bun de fiecare dată când intru pe teren şi cred că am o şansă să fac un rezultat bun". Foto: dcnews.ro

Simona Halep a acordat un interviu americanilor de la CNN înaintea debutului la Australian Open, informează MEDIAFAX. Ea a vorbit despre cum a petrecut Revelionul, ce planuri are privind cariera şi cum gestionează faima.

"Am sărbătorit până la 5 dimineaţa pentru prima dată în viaţa mea (n.red. - de Revelion, petrecere la care au participat şi unii ca Hagi, Lupescu sau Gică Popescu). În vacanţă am petrecut mult timp în oraş, iar asta nu se întâmplă foarte des. Am dus o viaţă normală şi m-am bucurat foarte mult pentru asta. Am întâlnit oameni noi, am stat cu prietenii", a spus Simona Halep pentru CNN.

Apoi, a continuat: "În pregătiri a fost puţin mai dificil. Acum nu am aşteptări, vin la Australian Open diferit faţă de anul precedent. Sunt însă motivată să dau ce am mai bun de fiecare dată când intru pe teren şi cred că am o şansă să fac un rezultat bun, dar vom vedea".

"Nu este chiar confortabil sau chiar uşor, dar este cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. Încerc să mă conformez, accept celebritatea şi mă bucur de ea", a explicat Simona relaţia cu fanii. Halep a încheiat, punctând o trăsătură de familie: "Mama mea este mai timidă, aşa cum sunt şi eu. Tătăl meu este diferit, aşa că se completează unul cu celălalt. Semăn mai mult cu mama mea când vine vorba de caracter".