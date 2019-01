Gică Hagi (53 de ani) a dezminţit zvonurile conform cărora Ianis Hagi (20 de ani) ar urma să ajungă la Galatasaray, informează MEDIAFAX. Fotbalistul de la Viitorul e născut la Istanbul, iar presa din Turcia a scris despre un posibil transfer al său, dar "Regele" spune că nu s-a pus problema plecării.

Hagi junior e cel mai eficient fotbalist din Liga 1 în 2018. Prestaţiile bune au atras multe priviri şi oferte pentru fiul lui Gică Hagi, însă Galatasaray nu e una dintre posibilile sale destinaţii cel puţin deocamdată, susţine Gică Hagi. Jurnaliştii turci scriau chiar despre un pre-contract semnat deja de Viitorul şi gruparea "CimBom".

"Nu s-a pus problema transferului lui Ianis la Galatasaray, a fost doar un subiect de presă, nu am discutat concret nimic", a spus fostul mare internaţional, conform site-ului futbloarena.com. "Regele" Hagi a vorbit şi despre posibilitatea de a antrena-o pe Galatasaray în viitorul apropiat. "Galatasaray are în acest moment un antrenor foarte bun, iar eu am foarte multă treabă la clubul pe care îl deţin", a mai spus "Regele".