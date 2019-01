Simona Halep a debut cu un eșec în noul sezon. În turul al doilea al turneului de la Sydney liderul WTA a pierdut în două seturi în fața jucătoarei din Australia, Ashleigh Barty, informează MEDIAFAX. A fost 4-6, 4-6, după o oră și 28 de minute.

Simona Halep a luptat până la ultima minge de meci, dar numărul 15 WTA și-a făcut jocul și a reușit să se impună.

În primul tur de la Sydney, australianca a învins-o pe Jelena Ostapenko în două seturi, scor 6-3, 6-3.

Pentru Simona Halep urmează turneul de Grand Slam Australian Open, desfășurat în perioada 14 - 27 ianuarie.

Halep: Barty a meritat să câştige acest meci, oricum nu aveam aşteptări prea mari de la mine

Simona Halep a vorbit după eliminarea din turul al doilea de la Sydney, dar a adus și vești bune. Liderul WTA a declarat că nu a resimțit dureri în duelul cu Ashleigh Barty și că eșecul în fața jucătoarei din Australia nu a surprins-o: "nu aveam aşteptări prea mari de la mine".

"Este pentru prima dată când joc un meci întreg de la US Open, din toamna anului trecut. N-am fost inspirată în unele puncte foarte importante. Barty a meritat să câştige acest meci, însă şi eu am fost aproape de a mă impune. Am avut foarte multe şanse de a realiza break-ul, dar nu am putut profita.

Ea a făcut un meci foarte bun, de fiecare dată a jucat împotriva mea. A fost într-o formă mai bună, pentru că a şi jucat vreo zece meciuri în plus faţă de mine, aşa că pot spune că a fost mult mai bine pregătită.

N-am simţit nicio durere, mă bucur de acest lucru, mă recuperez acum şi vom vedea cum mă voi trezi mâine dimineaţă. Oricum, nu aveam aşteptări prea mari de la mine, ştiu în ce formă mă aflu în acest moment, n-am jucat prea multe meciuri, dar de acum încolo trebuie să am mai multă încredere în mine" , a declarat Simona Halep.