Denis Alibec (27 de ani) e dorit de turcii de la Trabzonspor, iar vestea e una bună şi pentru Gigi Becali (60 de ani) care şi-ar putea recupera, astfel, mai repede milionul de euro pentru care a bătut palma cu Ioan Niculae în momentul transferului la Astra, informează MEDIAFAX.

Iniţial, s-a crezut că Becali l-a vândut pe atacantul care crea probleme la FCSB pentru o sumă între 1,4 şi 1,7 milioane de euro, dar adevărul este că FCSB nu a încasat decât un milion de euro în schimbul vârfului cumpărat cu o sumă dublă. Acum, Becali care nu a primit încă banii de la Ioan Niculae, aşteaptă ca patronul Astrei să-l vândă fie în Turcia, fie la echipa lui Marius Şumudică, pentru a-şi recupera banii promişi în momentul tranzacţiei: "Dacă e adevărat că Denis are oferte, e foarte bine pentru că am o clauză în contract. Când încasează banii, trebuie să-mi dea şi mie milionul. Banii trebuie să mi-i dea într-un an, dar, dacă îl vând înainte, o să-mi dea banii înainte şi eu asta vreau, să-mi dea banii", a spus Becali, joi dimineaţă, la Pro X.

Discuţiile decisive pentru transferul lui Alibec se vor purta săptămânile următoare, emisarii lui Trabson urmând să fie prezenţi la meciul Astra - FCSB, de pe 4 noiembrie, pentru a-l urmări la lucru pe atacant. În paralel, Marius Şumudică vrea să-l aducă la Al Shabab, dar are nevoie de goluri şi prestaţii solide ale atacantului în următoarele două luni pentru a-i convinge pe şeici că vârful merită să fie cumpărat.