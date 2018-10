Tenis

Darren Cahill a dezvăluit într-un interviu pentru revista Raquet cum a început să colaboreze cu Simona Halep, pe care a ajutat-o să încheie al doilea an consecutiv în fruntea clasamentului WTA, după ce a cucerit în acest an şi primul trofeu de Grand Slam din carieră, la Roland Garros.

„În 2015, după ce Adidas a decis să încheie programul, la US Open, eu și Simona am stat la masă și m-a întrebat dacă vreau să devin antrenorul ei full-time în 2016. I-am spus că nu sunt antrenorul perfect pentru ea, turneele de Grand Slam sunt cele mai importante, iar eu aveam job-ul la ESPN. Am fost foarte cinstit. A fost în totalitate decizia ei. Mi-a spus că nu are nicio problemă. Nu mai era o adolescentă, era deja o jucătoare grozavă și știa în ce se bagă. Avea o echipă bună în jurul ei. Teo Cercel, care lucrează cu ea de zece ani și e mereu de bază. Putea să renunțe la mine oricând. M-a întrebat cum s-a întâmplat cu Andre (n.r. fostul său elev, Andre Agassi), iar eu i-am povestit că am avut o perioadă de șase săptămâni de probă, apoi am mers și am luat mâncare pentru soțiile noastre și, în drum spre restaurant, mi-a spus cât vrea să mă plătească și am zis OK. M-a întrebat dacă am nevoie de contract, eu i-am zis că doar dacă are el nevoie și atunci am dat mâna și asta e. I-am spus Simonei povestea și a zis că și ea vrea la fel. OK, cât o să-mi oferi? A durat cam 30 de secunde și de atunci nu am mai discutat despre acest aspect", a dezvăluit antrenorul australian.

Cahill e convins că eşecul contra Mariei Şarapova, din primul tur de la US Open, a fost un moment de cotitură pentru cariera româncei.

„Înfrângerea de anul trecut de la US Open a învățat-o cel mai mult despre jocul ei. Pentru că a evoluat bine și totuși a pierdut. De obicei când joacă bine câștigă. Atunci și-a pus multe întrebări. Trebuia să lucreze la poziționare, să facă un pas în teren când adversara dă o minge scurtă, să joace cu mai mult risc, să-și schimbe pattern-urile la serviciu, erau prea previzibile. Am stabilit vreo şase-şapte chestii la care să lucreze după acel meci. Le cunoștea, mai vorbisem, dar nu o simțeam foarte convinsă. După acel meci nu și-a luat pauză și a muncit. Apoi a venit săptămâna incredibilă de la Beijing", a declarat Darren Cahill.

Australianul o admiră pe Simona Halep pentru performanţele de excepţie din 2018, când a fost desemnată şi cea mai valoroasă jucătoare a anului.

„Simona a dus multe pe umerii ei și felul în care s-a descurcat mă face să o respect și mai mult. Nu i-a fost deloc ușor și merită tot ce a câștigat. 99 la sută dintre fanii din țara ei îi sunt alături și îi oferă mult sprijin, are însă probleme cu mass-media pentru că tot ce spune ea ajunge pe prima pagină dintr-un unghi negativ", a mai spus Darren Cahill.