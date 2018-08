Tenis

Mihaela Buzărnescu a suferit o accidentare care o va ţine departe de teren următoarea perioadă. Tatăl ei şi Cristian Tudor Popescu au susţinut că multele meciuri disputate în acest sezon au dus la entorsa de la glezna dreaptă. "Miki" a avut un răspuns dur pentru cei doi.

„Este aberant. Văd că își dau toți cu părerea prin țară. Eu am fost pe teren, nu ei. În plus, tatăl meu este la București, nu este aici, cu mine. Terenul era umed și am alunecat, după care mi s-a oprit piciorul", a spus Buzărnescu citată de Libertatea.

Pompiliu Popescu consideră că accidentarea nu este una gravă și pare să fie o leziune de ligament anterior. Perioada de absență e similară cu cea anticipată de tatăl jucătoarei, Mihai Buzărnescu, cel care se așteaptă să rateze următoarele două turnee, de la Cincinnati și New Haven și să revină pe teren la US Open.