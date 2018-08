Gigi Becali: Am refuzat 14 milioane de euro pentru Man

Gigi Becali s-a obișnuit să vândă jucătorii pe bani mulţi. Finanţatorul FCSB a recunoscut că a purtat o discuţie cu o persoană a cărei identitate nu a fost dezvăluită pentru cedarea lui Dennis Man, în schimbul a 14 milioane de euro, informează MEDIAFAX.

Man se numără printre jucătorii cu care Becali se mândreşte cel mai mult. Imediat cum a intrat în echipă, în sezonul trecut, fotbalistul venit de la UTA Arad l-a cucerit pe patron, iar acesta din urmă a luat decizia de a-i pune o clauză de reziliere de 100 de milioane de euro. Man a confirmat pe mai departe aşteptările şi a ajuns în atenţia unor echipe importante.

Recent, s-a vorbit despre interesul lui AS Roma pentru Man, iar acum Becali a venit cu o precizare. Omul de afaceri susţine că a primit o ofertă mult mai bună, pe care a refuzat-o: "Eu am refuzat şi 14 milioane de euro pentru Man, nu doar 11 milioane de la AS Roma. Nu a fost ofertă oficială, a fost o discuţie la modul: ‘Îl dai cu 14 milioane? Nu îl dau!'. Am cerut 30 de milioane. Mă rog să rezist 2 ani la sume de 20 de milioane, 30 de milioane, că vor veni şi oferte din astea", a spus Becali la Pro X.

Dennis Man a fost plasat recent în TOP-ul celor mai buni jucători din lume sub 21 de ani.