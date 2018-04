Discuţii

Adrian Mutu îşi doreşte din tot sufletul să devină antrenor şi să preia cât mai curând o echipă. În ultimele săptămâni, "Briliantul" a fost curtat de mai multe echipe din Liga 1, dar discuţiile nu s-au încheiat şi cu o semnare de contract.

"Am discutat cu Astra, Concordia, Botoşani... Mai este o lună până se termină campionatul, am timp să mă gândesc. Cu cei de la Voluntari m-am întâlnit aşa, amical. Nu am intrat în niciun detaliu. Sunt deschis să discut cu orice echipă. Vreau să antrenez, din vară vreau să fiu la o echipă, abia aştept", a spus Adrian Mutu pentru Digi Sport.