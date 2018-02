Europa League

FCSB spus "adio" Europa după o seară ruşinoasă. Lazio a câştigat cu 5-1 şi a dat o palmă fotbalului românesc. Echipa lui Nicolae Dică a mai încasat 5 goluri şi acum şase luni, tot într-un meci decisiv pentru calificare. Atunci, Sporting Lisabona a năruit visul lui Gigi Becali de a ajunge în grupele Champions League. Acum, Lazio a barat drumul spre "optimile" Europa League şi l-a făcut pe patronul echipei să se gândească, pentru o clipă, chiar şi la retragere. Ilie Dumitrescu a spus că nu înţelege strategia lui Becali. A dat milioane pe jucători şi nu mai face încă o investiţie mică, absolut necesară.

„Gigi Becali ar trebuie să ia un preparator fizic foarte bun, să facă un program special cu acești copii: Man, Nedelcu, Coman, o să vină și Moruțan. Ai băgat milioane în ei și.... Ai văzut Ianis după un an și jumătate în Italia, ce forță și ce tonus are? Jucătorii noștri sunt valoroși, dar am văzut o diferență de forță și viteză. Plecările de pe loc, forța de pătrundere cu mingea, acolo trebuie să vedem ce au ei în plus. Acolo vedem de ce nu a reușit Man să treacă de adversar. Dacă era în locul lui un jucător de la Lazio făcea diferenţa. Coman a intrat bine, dar ai nevoie de fizic să te poți lupta", a explicat Ilie Dumitrescu la Digi Sport Special

Fostul internaţional a fost impresionat de un fotbalist de la Lazio. Numele lui este Felipe Anderson. Brazilianul a venit la Lazio când avea 19 ani, iar programul de pregătire din Italia l-a ajutat enorm.

„Felipe Anderson... băiatul ăsta dacă îl trezești la 3 dimineața... făcea ce voia cu băieții noștri. Și au avut ofertă de 60 de milioane şi nu l-au dat. Anderson s-a distrat cu jucătorii noștri. Şi la Bucureşti a făcut la fel", a declarat expertul Digi Sport.

Dinu Gheorghe crede că la FCSB sunt şi alte probleme. Noile achiziţii se adaptează greu la noul sistem de joc.

„Ai adus jucători din sisteme diferite. Nedelcu a jucat 4-3-3 și așa a fost educat. El acum nu-și găsește zonele. Budescu este un jucător care nu se pliază pe 4-3-3. Și mă refer în primul rând la capacitatea lui de efort. El joacă în alt sistem", a declarat Dinu Gheorghe.