Tenis

Liderul mondial al tenisului feminin, Simona Halep, a declarat că este relaxată şi va da totul în finala de sâmbătă de la Australian Open, contra danezei Caroline Wozniacki. Finala Australian Open 2018, Simona Halep - Caroline Wozniacki, e sâmbătă, de la ora 10:30.

„Mă simt bine. Sunt un pic obosită din cauza numeroaselor ore petrecute pe teren. Dar mă simt bine, sunt relaxată, nu simt presiunea meciului. Am dormit mult. Acum aştept să mă antrenez un pic pentru a simţi mingea. Aştept cu nerăbdare să joc mâine, să mă bucur de finală şi să mă concentrez pe mine, pentru că lucrul cel mai important este să îmi fac jocul meu'', a afirmat Halep, citată de site-ul WTA.

Halep a comentat şi felul în care se simte în comparaţie cu parcursurile pe care le-a avut până în finalele de la Roland Garros, în 2014 şi 2017: "E diferit. Mă simt diferit. Nu mai resimt presiunea. Din punct de vedere emoţional poate e la fel. E un meci mare, e o zi importantă mâine. Dar încerc şi simt că pot să îl tratez ca pe un meci normal. Dacă se va întâmpla, bine, dacă nu, sunt sigură că dacă voi continua să muncesc la fel voi mai avea astfel de oportunităţi în viitor. Voi da tot ce am şi cu siguranţă voi fi împăcată după aceea, indiferent de rezultat. Am spus în discursul de la Roland Garros şi iată sunt din nou într-o finală de Grand Slam. Dacă voi continua să muncesc la fel şi dacă sunt motivată să cresc de la o zi la alta voi mai avea astfel de meciuri, de momente", a adăugat Simona Halep.

Constănţeanca de 26 de ani s-a referit şi la nivelul său crescut de agresivitate în joc: ''M-am schimbat. Sunt mai bună decât la Roland Garros. La French Open, chiar dacă toată lumea a spus că nu am riscat, că nu am încercat să atac punctele, aceea a fost limita mea la acel moment. În opinia mea, am făcut tot ce am putut în acel meci, dar nu am reuşit mai mult din cauza părţii emoţionale şi poate din cauza jocului. Nu am avut forţa mentală că trebuie să risc sau iau iniţiativa. Acum sunt mai bine. Am lucrat la asta. Cred că nu îmi mai e teamă că pierd, refuz să pierd. Refuz să cred că adversara poate fi mai bună decât mine la unele capitole pe teren. Din acest motiv am pus limita foarte sus la fiecare meci pe care îl joc".

În drumul său către finală, Halep a salvat trei mingi de meci în partida-maraton cu Lauren Davis din turul al treilea şi două în semifinala cu Angelique Kerber, în timp ce adversara ei din finală, daneza Caroline Wozniacki a reuşit şi ea să salveze două mingi de meci în turul al doilea, contra croatei Jana Fett, revenind de la 1-5 în setul decisiv.

Simona Halep este prima jucătoare română care a ajuns în finala turneului Australian Open şi poate deveni a doua care câştigă un titlu de Grand Slam, după ce Virginia Ruzici, managerul său, a cucerit titlul în 1978 la Roland Garros.

În finala de sâmbătă (10:30), de la Melbourne, Halep o va înfrunta pe Wozniacki, numărul doi mondial, într-un meci care are ca miză atât primul titlu de Grand Slam pentru ambele jucătoare, cât şi poziţia de număr unu mondial în clasamentul WTA ce va fi publicat luni.

„Simona e un număr 1 grozav şi cred că finala noastră e o poveste frumoasă”

Adversara Simonei Halep în finala de la Australian Open, Caroline Wozniacki, crede că nu putea exista un scenariu mai bun pentru meciul de sâmbătă. Miza e nu doar primul titlu de Grand Slam din carierele celor două jucătoare, ci şi locul 1 WTA.

Cu toate acestea, daneza de 27 de ani spune că e mai relaxată decât înaintea semifinalei cu Elise Mertens, pe care a învins-o cu 6-3, 7-6.

„Mă simt foarte bine. Cred că eram mai nervoasă înainte de semifinale, când era o presiune mai mare asupra mea, iar aşteptările erau mai mari. Simona e un număr 1 grozav şi cred că finala noastră e o poveste frumoasă. Primele două din lume joacă pentru locul 1 şi pentru primul Grand Slam. E minunat! Acestea sunt momentele pentru care ne antrenăm, pentru care ne pregătim toată cariera. Voi intra pe teren să lupt şi să dau totul. Sper că va fi suficient", a declarat Wozniacki pentru site-ul WTA.

La fel ca în cazul Simonei, fostul lider mondial se află la a treia finală de Grand Slam din carieră. Pe primele două, ambele la US Open, în 2009 şi 2014, le-a pierdut.

„Voi încerca să intru în meciul de mâine la fel cum am intrat în fiecare meci jucat aici- Indiferent dacă voi câştiga sau dacă voi pierde, soarele va răsări şi mâine, totul va fi la fel. Voi fi aceeaşi persoană, voi avea aceeaşi familie şi aceiaşi prieteni în jurul meu. Indiferent dacă pierd sau câştig, voi fi mândră de mine, cât timp voi da da totul", a mai spus daneza.