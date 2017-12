Crina Pintea a fost la finalul jocului România - Cehia o figură a deznădejdii. Nu s-a putut opri din plâns şi şi-a asumat în totalitate vina eşecului în optimile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin, informează Mediafax.

Crina a încercat totuşi să se descarce şi a spus ce avea pe suflet: ”Pur şi simplu vreau să spun că îmi asum tot ceea ce s-a întâmplat azi. Pentru că am greşit foarte mult, am ratat foarte mult. M-am jucat cu focul. Atât pot să spun! Sunt foarte dezamăgită pentru că am muncit foarte mult şi când a trebuit, nu am arătat ceea ce eu pot. Nu am ajutat echipa cu absolut nimic. Îmi asum în totalitate rezultatul, puteam să ajut mai mult şi nu se ajungea aici! Am făcut greşeli multe pe final şi asta ne-a costat”.