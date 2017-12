Volei

Sâmbătă, echipa de volei seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava urma să joace ultimul meci din acest an, primul din returul Diviziei A2 seria est, dar partida a fost amânată la cererea oaspeților. Adversarii sucevenilor, echipa CTF Mihai I din București, a solicitat amânarea partidei ce trebuia să aibă loc în sala Unirea din Suceava pe motiv că are șase jucători plecați în cantonament cu lotul național sub 19 ani al României și, în aceste condiții, nu a avut destui jucători cu care să facă deplasarea. Antrenorul sucevean Tudor Orășanu a acceptat amânarea meciului pentru anul viitor, mai exact, pe data de 16 februarie. În meciul din tur, sucevenii s-au impus cu scorul de 3 – 1 la seturi la București.

Echipa CSM Suceava va intra într-o pauză competițională până pe data de 21 ianuarie, când va debuta în noul an cu un meci pe teren propriu în compania echipei VCM Piatra Neamț, una din candidatele la promovare, în a doua etapă a returului de campionat.

În turul de campionat, sucevenii pregătiți de Tudor Orășanu au obținut două victorii, având evoluții bune și-n cele trei meciuri pierdute cu candidatele la promovare.

Clasament

T C C1 P P1 Pct.

1. CS Rapid București 5 4 0 1 0 13

2. VCM Piatra Neamț 5 4 0 0 1 12

3. CSU Știința București 5 3 1 0 1 11

4. CSM Suceava 5 2 0 0 3 6

5. CTF Mihai I București 5 1 0 0 4 3

6. CSM Râmnicu Sărat 5 0 0 0 5 0

Legenda

C Jocuri câștigate cu 3-0 și 3-1

C1 Jocuri câștigate cu 3-2

P Jocuri pierdute cu 2-3

P1 Jocuri pierdute cu 1-3 si 0-3