Tenis

Simona Halep va încerca pentru a opta oară să o învingă pe Maria Şarapova într-un meci direct. Cele două se vor întâlni în optimile de finală de la Beijing, iar românca de 26 de ani a dezvăluit ce mesaj a primit de la Ion Țiriac. Meciul va avea loc miercuri, nu mai devreme de ora 11:00.

„Domnul Țiriac mi-a spus când a văzut tragerea tabloului că speră să joc împotriva Şarapovei. I-am spus că am de jucat două meciuri înainte și să așteptăm. Este încă o mare provocare. Nu e nimic special. O cunosc, am jucat de multe ori și în multe rânduri au fost meciuri strânse. Vom vedea. Poate voi putea câștiga. Chiar vreau să câștig și mâine voi da totul”, a spus Simona, înainte de meciul cu Maşa.

La rândul ei, Şarapova a prefaţat duelul de azi: „Ne cunoaștem foarte bine una pe cealaltă. Întotdeauna am avut parte de meciuri grele, competitive, în care ne-am implicat mult emoțional. Iubesc provocarea de a mă duela cu cineva care este pe locul 2 în lume. Este o mare jucătoare și are un an foarte bun. De fiecare dată când te duelezi cu o asemenea jucătoare, ai șansa de a vedea unde te afli și să vezi care e nivelul tău".

Halep nu a învins-o niciodată pe Şarapova, în şapte partide jucate până acum. Ultima oară, ele s-au întâlnit la finalul lunii august, în turul I al US Open, când rusoaica a câştigat cu scorul de 6-4, 4-6, 6-3.

Înaintea setului decisiv, fostul lider mondial a luat o pauză de aproape 10 minute pentru a merge la baie. La final, Simona a comentat mișcarea devenită deja o obișnuință pentru jucătoarae din Rusia.

„Așa face mereu Şarapova, își ia pauză de toaletă. M-am obișnuit! Când joc împotriva ei, face acest lucru mereu! Nici nu m-am mai gândit la asta. Este stilul ei și nu vreau să comentez", a declarat Simona Halep după meciul cu Maria Şarapova, la conferința de presă.

Simona Halep s-a calificat în optimile de la Beijing, după abandonul Magdanelei Rybarikova. Ocupanta locului 2 WTA a atins astfel borna 400 de victorii în carieră. Cele 400 de succese vin la toate nivelurile la care ”Simo” a jucat. Pe lângă cele 276 de victorii în WTA, se mai adaugă alte 124 la toate nivelurile. De asemenea, ea a înregistrat 136 de înfrângeri în WTA.