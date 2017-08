Tenis

Simona Halep a dezvăluit cum a reacţionat când a aflat că urmează să o întâlnească în primul tur pe Maria Şarapova, jucătoarea care a învins-o de fiecare dată, inclusiv în finala de la Roland Garros, din 2014.

„Eram pe terenul de tenis, mă antrenam. Am văzut mesajul. Reacţia mea a fost normală, pentru că, în acest an, am avut parte de trageri la sorţi dificile aproape de fiecare dată. Bineînţeles, m-am întrebat puţin cum e posibil din nou, dar m-am simţit ok, m-am antrenat normal, nu m-am simţit emoţionată”, a declarat Halep în conferinţa de presă de sâmbătă.

Simona a refuzat apoi să comenteze decizia organizatorilor de a-i acordat un wildcard Mariei Şarapova, jucătoare care a lipsit 15 luni din circuit, întrucât a fost suspendată pentru dopaj.

„Organizatorii au decis să-i acorde un wild-card, ei pot face tot ce doresc, eu nu pot să vorbesc despre asta. Ea a revenit, e suficient de puternică pentru a reveni, în opinia mea, are multă experienţă şi multe turnee câştigate. Să o întâlnesc pe ea va fi o mare provocare. M-a bătut de şase ori, poate voi putea schimba asta. Vom vedea luni. Voi încerca să dau ce am mai bun, să încerc să câştig meciul şi voi încerca, bineînţeles, să mă bucur de acest meci mare. Am fost foarte aproape de multe ori. Nu ştiu ce să zic. A fost puţin dificil, pentru că ea joacă plat, riscant, iar în cele mai dificile momente, nu am putut face un pas în faţă şi să valorific şansele pe care le-am avut. Nu pot analiza foarte bine meciurile împotriva ei. Sunt diferită de ea, în opinia mea, din punct de vedere mental şi ca joc. Mă simt mai puternică şi mai experimentată faţă de 2014. Mă simt ca şi cum aş fi pregătită să joc cu ea. Mi-am schimbat puţin mentalitatea. Nu mă gândesc cu cine joc, încerc să dau tot ce am mai bun în ziua respectivă. Nu încerc să pun presiune pe mine, doar pentru că o întâlnesc pe Maria Şarapova”, a mai spus Halep.

Karolina Pliskova are un avans de doar 5 puncte faţă de Simona Halep, în fruntea clasamentului WTA, astfel că o înfrângere a româncei în primul tur la US Open, în meciul cu Maria Şarapova, ar fi în avantajul cehoaicei.

Cu toate acestea, locul 1 în ierarhia mondială pariază pe Halep în duelul cu Şarapova, fiind convinsă că lunga perioadă de inactivitate a rusoaicei reprezintă un atu pentru constănţeanca de 25 de ani.

„Maria e o profesionistă desăvârşită. E un lucru benefic pentru turneu că se va întâlni cu Simona. Cred că va fi un meci foarte bun şi cu siguranţă îl voi urmări. Nu sunt atât de bună la pariuri. Chiar dacă 'mi-am pierdut casa' la Paris, rămân şi de această dată cu Simona. Ea a jucat mai multe meciuri în acest an şi are mai multă consistenţă", a declarat liderul mondial, în cadrul unei conferinţe de presă.

Referirea la "casa pierdută" are legătură cu o declaraţie pe care Pliskova a făcut-o înaintea finalei de la Roland Garros din acest an. Cehoaica susţinea atunci că "pariez tot ce am pe Simona", un pronostic contrazis, însă, de Jelena Ostapenko, învingătoare în trei seturi.