Florinel Coman are clauză de reziliere de 100 de milioane de euro

Transfer

Conducerea grupării constănțene a confirmat despărțirea de Florinel Coman pe pagina de facebook. „Crescut în ultimii șapte ani în Academia de Fotbal ”Gheorghe Hagi”, Florinel Coman a părăsit clubul constănțean și a devenit definitiv jucătorul formației FCSB începând de astăzi. FC Viitorul îi mulțumește lui Florinel Coman pentru aportul adus la ascensiunea echipei constănțene spre vârful piramidei Ligii I în sezonul precedent și îi urează mult succes în carieră”, au notat oficialii campioanei en titre.

Florinel Coman este oficial noul jucător al FCSB, Becali prezentându-l la palat. Fotbalistul venit de la Viitorul va avea o clauză de reziliere record pentru fotbalul românesc: 100 de milioane de euro.

„E al doilea cel mai talentat fotbalist din România după Hagi. Mai bun decât Mutu. I-am pus clauza de 100 milioane de euro. Asta va fi valoarea lui peste doi ani dacă uită de ţigară. I l-am dat exemplu pe Ronaldo", a spus Becali, la prezentare, pentru ca apoi să detalieze în ce condiţii s-a realizat transferul: "Îi dau un salariu mare, aproape 15.000 de euro/lună şi vom achita două milioane de euro celor de la Viitorul, plus 500.000 de euro dacă anul viitor intră în grupele Ligii Campionilor. În cazul unui viitor transfer, Viitorul mai ia 20%".

Coman a anunțat că în copilărie ținea cu Dinamo, dar este convins că acest lucru nu va fi o piedică în integrarea sa la FCSB.

„Sunt fericit şi cred că este un pas înainte pentru mine. Sunt şi colegii mei aici, sper să nu dezamăgesc. Am avut presiune şi la Viitorul, ştiu ce e aia presiunea. Am venit să fac un pas mare simţeam că trebuie să fac o schimbare. În copilărie am ţinut cu Dinamo. Iubeam tripleta Claudiu Niculescu – Ganea – Dănciulescu", a declarat, sincer, Florinel Coman.