Preliminarii Liga Campionilor

Viitorul a învins-o cu 1-0 pe APOEL Nicosia şi are prima şansă la calificarea în play-off-ul UEFA Champions League. Cristi Ganea a reuşit, probabil, golul serii în Europa, într-un meci pe care trupa lui Hagi l-a terminat cu un om în minus.

Asediată încă din start, APOEL a scăpat cu bine la şansele lui Cicâldău şi Ţucudean. Ciprioţii au încercat să lovească pe contră prin De Camargo, fostul atacant al Borussiei Monchengladbach, dar tot Viitorul putea intra în avantaj la cabine, la "capul" lui Ţîru.

După pauză, tot Ţucudean a mai ratat o ocazie, înainte de deschiderea scorului. Din lovitură liberă, Cristi Ganea a reuşit primul gol pentru Viitorul în cupele europene, cu o execuţie de generic.

Putea fi chiar 2-0 după acţiunea lui Florinel Coman, folosit în premieră în acest sezon. Acesta a avut o fază superbă, dar șutul său nu a prins cadrul porții.

În prelungiri, Ţucudean a fost eliminat în urma unei intrări dure asupra portarului advers şi nu va juca în returul de la Nicosia, de miercuri, 2 august, acolo unde pe Viitorul o așteaptă o atmosferă infernală.

Gică Hagi a analizat la final la cald partida, păstrându-şi totuşi cumpătul în ciuda euforiei generale.

„Suntem fericiţi, am câştigat. Învăţăm cu fiecare experienţă pe care o avem. Am avut consistenţă, ne-am creat ocazii multe, iar scorul putea fi mai mare. Apoel e o echipă mai experimentată, are jucători care au evoluat în campionate puternice. E vorba de fotbalişti care au jucat la Chelsea, care au evoluat în Germania. De aceea sunt atât de fericit, că am făcut faţă. Ne-am impus stilul, am jucat ofensiv şi ne-a mers bine. Am muncit bine şi sunt fericit", a spus Hagi, la TVR.

În retur se anunţă o partidă extrem de grea, căldura şi fanii adverşi reprezentând piedici importante, dincolo de adversar.

„Jucăm în Cipru, unde o să fie căldură mare. În plus, au suporteri fanatici. Avem şi o partidă grea cu Dinamo, trebuie să ne refacem şi să facem două partide bune", a mai spus Hagi.

Un executant excelent de lovituri libere pe vremea când era jucător, Hagi a rămas impresionat de execuţiile lui Ganea. Fundaşul stânga a reuşit un nou gol de generic, prilej pentru "Rege" să îl laude.

„Eu nu am dat gol aşa, al lui e mai frumos. E un fotbalist care a crescut zilnic, are un mare talent. E un băiat foarte bun, îl felicit", a punctat fostul mare internaţional.

O victorie fără gol primit reprezintă un pas important în ecuaţia calificării, însă antrenorul Viitorului rămâne circumspect. Cel mai probabil el încearcă să îşi ţină jucătorii cu picioarele pe pământ, un asemenea rezultat fiind greu de gestionat de o echipă fără experienţă.

„Niciodată nu suntem favoriţi. Îi cunoaştem bine, dar şi ei au văzut ce putem. Se va juca frumos, eu aşa cred", a mai spus Hagi.