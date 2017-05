Fotbal

Tribunalul a decis ca CFR Cluj să iasă din insolvență. ”S-a pronunţat în şedinţă publică judecătoarea şi am ieşit din insolvenţă. Era o situaţie normală, anormal e ce s-a întâmplat înainte. Înainte de 10 martie nu mai existau creditori, nu mai exista masă credală. S-a făcut dreptate şi am ieşit şi la timp, pentru că trebuia să ieşim până pe 31 mai”, a spus Iuliu Mureșan la ”Digi Sport Matinal”.

Președintele ardelenilor era extrem de fericit și a spus că echipa va fi pregătiră pentru a ataca cu toate forțele titlul de campioană în sezonul viitor. Pe lângă Ciprian Deac, care nu va mai ajunge astfel la FCSB, fosta campioană a făcut deja achiziții.

”Pentru noi este un mare succes, e un moment istoric pentru club. Am făcut deja nişte transferuri şi mai avem nişte jucători. Am luat 4 jucători deja. Luăm şi jucători de U21. Deac e jucătorul nostru şi aşa va rămâne. Am luat deja un jucător pentru U 21. Vasile Miriuţă va rămâne antrenorul CFR-ului”, a mai spus Mureșan, la Digi Sport.

CFR avea termen de ieșire din insolvență anul 2019, dar s-a întâmplat cu doi ani mai devreme

Răzvan Zăvăleanu, administrator judiciar: ”Este o reușită ținând cont că la nivel național procentul de reușită este de sub 2%. Practic s-a reușit plata integrală a datoriilor aflate în planul de reorganizare, iar din punct de vedere sportiv este un succes. În cazul în care va obține dreptul de participare în cupele europene, o va putea face din sezonul 2018/2019”, a spus Zăvăleanu.

Nimeni nu se aştepta ca CFR să întâmpine atâtea piedici în calea ieşirii din insolvenţă. După ce noul patron al echipei a făcut o infuzie de 5 milioane de euro, părea că e doar o chestiune de timp până când echipa se redresa. Preşedintele Iuliu Mureşan chiar vorbea despre o participare în Europa încă din acest an, "pentru că am găsit articol de regulament care ne va ajuta la TAS şi ne vor permite să jucăm în cupele europene". Nu a fost cazul, ba chiar echipa risca să nu o poată face nici sezonul viitor, dacă nu ieșea din insolvenţă până la finele acestei luni.